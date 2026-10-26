“Casa mobilità e quartieri”. A Radio Popolare Emmanuel Conte presenta la sua candidatura
L’assessore al bilancio Emmanuel Conte, ospite di Radio Popolare, ha parlato della sua candidatura a sindaco di Milano durante la trasmissione “Tutto Scorre”, nella terza puntata dedicata al dialogo con i possibili candidati elle eventuali primarie del centrosinistra milanese. Questi sono due estratti dell’intervista fatta da Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni.
“La discontinuità non può essere uno slogan. Nei programmi elettorali del 2021 dei principali partiti non si parlava di una Milano accessibile. Oggi è la priorità ”
Quale sarebbe il primo atto amministrativo se diventasse sindaco?
Per ascoltare l’intervista integrale a Emmanuel Conte clicca qui
ll calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:
2 novembre – Carlotta Cossutta
6 novembre – Mario Calabresi
9 novembre – Lorenzo Pacini
11 novembre – Anna Scavuzzo