Schlein sempre testardamente unitaria ma Conte alza il prezzo

Elly Schlein chiude oggi la festa nazionale dell’unità a Reggio Emilia col compito di, sempre, rimanere testardamente unitaria. Compito che Conte non ha alcuna intenzione di renderle semplice. Ieri il leader dei 5 Stelle lo ha ribadito ai nostri microfoni: “Le primarie vanno fatte, non possiamo certo chiuderci in una stanza a decidere”. E non si è limitato a questo. Ha pure stoppato Renzi che gli aveva proposto una pace politica. “Nemmeno un caffè con lui, piuttosto allarghiamo al centro di Onorato” ha detto Conte. Un problema per Schlein che non può certo farsi sottrarre dal riottoso alleato anche il ruolo di costruttrice del Campo Largo. “Già Conte vuole decidere sull’Ucraina, ora pure sulle alleanze?” Sono le voci di lamento che si levano stamattina da Reggio Emilia. L’applausometro ieri ha premiato Conte, oggi per Schlein è atteso il pubblico delle grandi occasioni ma del resto gioca in casa. Tutto il PD in questi giorni si è mosso compatto per cercare di disinnescare la mina primarie, riducendole a un momento rituale da tenersi dopo avere stabilito ogni dettaglio del programma e dei rapporti di forza nella coalizione. Ieri Conte ha detto che non ci sta. Il momento politico che avrebbe dovuto segnare una distensione nel Campo Largo si sta trasformando in qualcosa di diverso.