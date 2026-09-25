Scenari di elezioni anticipate. A maggio. O pure prima

I contratti di diversi collaboratori di Fratelli d’Italia in Parlamento sono stati rinnovati fino a maggio. Non oltre. Questo non significa certezza – un contratto può sempre venire allungato alla scadenza- ma dà l’idea dei calcoli che si stanno facendo. L’orizzonte della legislatura, oggi, arriva alla primavera. Le uscite alla Valditara, secondo cui, invece, la legislatura sarebbe destinata ad arrivare in fondo, appaiono come fumo per nascondere le intenzioni reali. La questione, per i partiti della maggioranza, è di pura opportunità: più passa il tempo più si logorano, in questa legislatura. Meloni sta spingendo sul piede dell’acceleratore nell’inseguimento di Vannacci, con misure populiste ed estremiste, come quelle anti stranieri nelle scuole, quando non esplicitamente elettorali, come la sospensione del bollo auto per il 2027. Anche a costo di scontrarsi con Mattarella, come è accaduto sulla scuola. Ma i riscontri nei sondaggi non si vedono. E anche se sembra uno scherzo, a creare un brutto clima a Palazzo Chigi ha contribuito pure il flop di ascolti di Meloni in tv da Bruno Vespa poche sere fa. E poi c’è un altro calcolo: perché dare al Campo largo il tempo di organizzarsi e di risolvere i propri dissidi? Tutto spinge verso il voto anticipato. Casomai, il tema è se addirittura potrebbe avvenire prima dell’ipotetico “election day” di maggio. A febbraio, o a marzo. Servirebbe un casus belli. Come, ad esempio, una bocciatura della legge elettorale alla Camera. Meloni ha chiamato i suoi alla battaglia minacciando di andare a votare se non passasse. Eppure, nei corridoi si dice che, con la crescita di Futuro Nazionale, ormai in tanti nella maggioranza si sarebbero convinti che il “melonellum” potrebbe trasformarsi in una trappola mortale. Domenica e lunedi prossimi si vota a Reggio Calabria per le elezioni suppletive per la Camera. Se Vannacci, alla prima prova politica, dovesse andare troppo forte, sarebbero dolori. E a Meloni il cinismo non fa difetto.