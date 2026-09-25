“Chiediamo di vivere come gli altri cittadini di Milano”. Voci dalla passeggiata notturna a Gratosoglio

“Una passeggiata di quartiere aperta a tutti per tornare a vivere il nostro quartiere in sicurezza”. Questo il testo sul volantino diffuso nei giorni scorsi a Gratosoglio, quartiere nella periferia sud di Milano. “Appuntamento giovedì sera alle ore 21:00 al parco dello skate park”. E in centinaia si sono ritrovati per poi muoversi nelle strade del quartiere alcuni giorni dopo l’omicidio di un ragazzo di 20 anni via Saponaro 1/A. Il giovane, di origine marocchina, era stato trovato a terra con una profonda ferita al braccio. Per l’aggressione era stato fermato dai carabinieri un connazionale di 28 anni. Dopo alcuni giorni in ospedale, il ventenne è morto.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’edificio di via Saponaro 1/A, una struttura di proprietà Aler da tempo al centro delle segnalazioni degli abitanti per le condizioni di degrado, per le occupazioni e lo spaccio. Negli ultimi mesi ci sono state risse, aggressioni e sparatorie.

A preoccupare non è soltanto la sicurezza. I residenti denunciano la progressiva riduzione dei servizi nel quartiere: dalla chiusura dell’ufficio postale di via Baroni, alla carenza di negozi, medici di base e altri servizi di prossimità. Il parroco del quartiere, don Paolo Steffano, ha chiesto un progetto strutturale e investimenti, sostenendo che il Gratosoglio non possa finire sotto i riflettori delle istituzioni soltanto dopo episodi di cronaca.

La passeggiata notturna del 24 settembre nasce in questo contesto: un’iniziativa spontanea degli abitanti per riportare l’attenzione sulle condizioni del quartiere e per chiedere alle istituzioni interventi sulla sicurezza, sul degrado, sui servizi, sulla vivibilità. “Chiediamo di vivere come qualsiasi altro abitante di Milano” ci ha detto Cristina, una delle abitanti della zona che fa parte anche del Comitato di Quartiere Gratosoglio che ha scritto una lettera al Prefetto di Milano e alle altre istituzioni.