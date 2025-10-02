Ripreso all’alba l’assalto alla Flotilla. Ieri manifestazioni in tutta Italia. Domani sciopero generale

È ripreso all’alba l’assalto dei militari israeliani alle navi della Global Sumud Flotilla, questa mattina fermate la Florida e la Captain Nikos, altre navi stanno spiegando di aver ricevuto nuovi messaggi dalla marina israeliana, e stanno aspettando l’assalto. Una ventina in tutto le imbarcazioni fermate finora; una volta abbordate, la comunicazione sulla nave viene interrotta, i membri dell’equipaggio portati sulle navi israeliani. Gli attivisti arrestati vengono portati al porto israeliano di Ashdod e saranno trattenuti fino al momento del loro espatrio. Più di 200 i membri degli equipaggi arrestati finora, di una quarantina di nazionalità diverse. Tra loro 22 italiani, fa sapere il ministro Tajani che stamattina riferirà in parlamento. Ad ora una ventina le navi che continuano la navigazione verso Gaza, le più vicine si trovano ad appena 30 miglia dalla costa. Questa è “un’azione illegale contro operatori umanitari disarmati”, denuncia la Flotilla sui social; nelle loro ultime comunicazioni gli attivisti hanno denunciato che contro le navi sono stati usati idranti e bombe stordenti. Tra le navi fermate anche la Morgana, sulla quale viaggiavano tra le altre anche la giornalista Barbara Schiavulli e la deputata di AVS Benedetta Scuderi, che ieri sera è riuscita a mandarci un ultimo messaggio prima di essere arrestata. Questa la sua testimonianza poco prima dell’abbordaggio della loro nave.

Ieri sera poco dopo le 20 migliaia di persone sono scese in piazza in tutta Italia per protestare contro l’attacco alla Flotilla. A Napoli sono stati occupati i binari della Stazione Centrale, a Roma oltre 10 mila persone si sono date appuntamento al presidio davanti alla stazione Termini, ribatezzata piazza Gaza, e hanno sfilato in corteo arrivando nelle vicinanza di Palazzo Chigi. Proteste e presidi anche a Torino, Bologna, Genova e Milano dove circa 5 mila persone hanno manifestato da piazza della Scala fini in piazza del Duomo. Ascoltiamo le voci dei manifestanti e dei nostri inviati raccolte ieri sera durante la diretta di Radio Popolare.

CGIL e sindacati di base hanno proclamato per domani lo sciopero generale. Già oggi sono previste mobilitazioni e cortei in tutta Italia. Simona Moscarelli della Sumud Flotilla

Sullo sciopero generale di domani Matteo Salvini ha minacciato la precettazione: “Vogliamo evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani” ha detto il ministro. Ascoltiamo la risposta di Pino Gesmundo della segreteria nazionale CGlL

Intanto questa mattina il ministro degli esteri Tajani riferirà in parlamento su Gaza e sulla Flotilla. Mentre il governo presenterà la sua mozioni sul piano Trump – Netanyahu per Gaza. Da Roma il servizio di Anna Bredice