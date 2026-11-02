“Redistribuire la ricchezza di Milano”. Carlotta Cossutta a Radio Popolare presenta la sua candidatura

Riprogettare Milano partendo dai margini, redistribuire la ricchezza, depavimentare i cortili scolastici, fare una grande assemblea pubblica in Sala Alessi sulla casa con comitati, sindacati inquilini, cooperative. Sono alcune delle proposte fatte dalla candidata alle primarie del centrosinistra Carlotta Cossutta oggi ospite di Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni nella trasmissione “Tutto Scorre”.

“Il primo provvedimento amministrativo riguarderebbe la casa. Poi depavimentare i cortili scolastici”:

Una delle questioni di cui si è tornati a parlare in questi giorni è il nuovo stadio di Inter e Milan, l’abbattimento del Meazza e l’edificazione delle nuove costruzioni.

Secondo Carlotta Cossutta c’è troppo poco interesse pubblico nel progetto delle società e della giunta Sala.

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Il calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:

6 novembre – Mario Calabresi

9 novembre – Lorenzo Pacini

11 novembre – Anna Scavuzzo