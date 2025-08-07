Radio Popolare è anche su Telegram e Whatsapp

PlayStop La Scatola Magica di giovedì 07/08/2025 La scatola magica? Una radio? Una testa? Un cuore? Un baule? Questo ed altro, 90' di raccolta di pensieri, parole, musiche, libri, poesie, insomma di quelle cose che ci fanno resistere al caldo e ai tempi che corrono. La scatola magica è in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.30 dal 5 al 30 agosto. In studio Cecilia Di Lieto lascatolamagica@radiopopolare.it

PlayStop Summertime di giovedì 07/08/2025 Il ciclone Trump tra stangate sui dazi e un possibile incontro con Putin con Sabato Angieri e Fabrizio Tonello, americanista dell’università di Padova. L’incognita delle tariffe sui farmaci europei, con Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità. Le regionali in Campania e la sfida a Schlein del presidente De Luca, con Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage. La protesta dei tifosi del Fortuna Dusseldorf che in Germania hanno fatto saltare il trasferimento del calciatore israeliano Shon Weissman, dopo le sue frasi su Gaza, con Pippo Russo, sociologo dello sport e giornalista del Domani. Il drastico calo del consumo di vino: il microfono aperto con gli ascoltatori e le ascoltatrici. A cura di Mattia Guastafierro.

PlayStop Canzoni di mercoledì 06/08/2025 Canzoni vuole essere un programma sulla musica italiana cantautorale e non, aperta soprattutto a quelle realtà, già molto note a un pubblico attento e in qualche modo di culto, che però faticano ad avere uno spettro di ascolto più ampio. Sono in genere gruppi, ma anche singoli artisti che sanno giocare molto bene sulla parola e costruiscono testi intelligenti e molto piacevoli da ascoltare. Il programma prevede molte ospitate in cui si ascolteranno i loro repertori, ma anche quelle musiche che li hanno influenzati creando così un ampio cerchio di ascolto. Dal 2 luglio al 3 settembre 2025 dalle ore 23.00 alle ore 24.00. Per coloro che non tirano tardi la sera sarà possibile ascoltare il programma in podcast già dal mattino successivo.

