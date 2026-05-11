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A Milano il sudario con 18.457 nomi di bambini palestinesi uccisi da Israele

05 giugno 2026|Matteo Lefons
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Il sudario con 18.457 nomi di bambini palestinesi uccisi da Israele
Ahmed Hani, Ibrahim Bilal. Sono solo gli ultimi due nomi scritti sul sudario arrivato in piazza del Duomo. Si sono riuniti più di cinquecento manifestanti per celebrarlo e sorreggerlo. Sopra ci sono 18.457 nomi, nomi di bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025. La lista non è completa perché nella striscia i bambini hanno continuato a morire, ma il sudario resta un simbolo significativo del genocidio. Simbolo che è nato lo scorso ottobre dopo la partita giocata a Udine tra Italia e Israele e che ha girato più di trenta piazze da allora. C’è commozione e silenzio in piazza del Duomo, tra le bandiere e i cartelli a sostegno della causa palestinese. Prima di srotolare il sudario, i manifestanti si sono messi in piedi a due metri di distanza l’uno dall’altro. In silenzio. Lo fanno tutti i giorni il presidio davanti al Duomo. Oggi, però, ha un sapore diverso perché accompagnato dalle vittime, dai bambini uccisi. Poi il sudario è stato srotolato, sembrava non finire mai, 27 metri di nomi. Sono state recitate poesie di autori palestinesi, oltre a qualche canto. Infine, il corteo. Centinaia di persone hanno trasportato il telo fino a piazza Cairoli. Per tenere viva la memoria delle vittime che non hanno fatto in tempo a vivere.

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