Quelli che il ’75, sabato 11 ottobre 2025 al Teatro Carcano

| di Redazione

Sabato 11 ottobre al Teatro Carcano

Radio Popolare presenta

Quelli che il ’75
Storie, suoni e racconti di un anno straordinario

 

 

Il 1975 è l’anno della caduta di Saigon e del Rocky Horror Picture Show, di Thrilla in Manila e del Massacro del Circeo, di Amarcord e Born to Run. Ed è anche l’anno in cui il 24 dicembre viene registrata la testata giornalistica Radio Popolare.
Sabato 11 ottobre, alle ore 21, al teatro Carcano, Radio Popolare invita ascoltatori e ascoltatrici a una serata speciale con il racconto corale dell’assassinio di Pier Paolo Pasolini, della supernova delle radio libere, di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, dell’epopea di Fantozzi, della nascita del Leoncavallo, di Claudio Varalli e Giannino Zibecchi. Una serata con la musica di Dylan e dei Pink Floyd, di Jannacci e Piero Ciampi, di Keith Jarret e il suo Köln Concert.
Sul palco a narrare e suonare con noi: Mauro Ermanno Giovanardi, Alba Solaro, Piero Colaprico, Cesare Picco, Simona Zecchi, Elio De Capitani, Sergio Ferrentino, Claudia Buzzetti, Sandrone Dazieri, Camilla Barbarito, Claudio Sanfilippo, Massimo Cirri.

Teatro Carcano, corso di Porta Romana 63, Milano.

Foto | Fabio Minotti

 

