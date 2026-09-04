Putin a colloquio con gli inviati di Trump. Witkoff e Kushner domani faranno tappa a Kiev

Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della Cia, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Aleksandr V. Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli statunitensi appare sempre più chiaro. E cioè, che l’esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria, ma anzi che le prospettive, per i russi, si fanno sempre più cupe.

Gli statunitensi del resto credono che sinora intelligence e generali russi abbiano dato a Putin una immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo, e chiedono al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro un’importante cambio di rotta anche per il campo americano. Donald Trump aveva privilegiato il dialogo con Putin, si era mostrato sensibile alle sue richieste, perché allora l’amministrazione dava per certa una vittoria russa.

Le cose sono appunto cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l’opportunità, l’ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è, per l’appunto, l’ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. L’avvicinarsi delle primarie e la crisi con l’Iran volgono altrove l’attenzione dell’amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.

(in foto, Steve Witkoff e Jared Kushner con Putin il 22 gennaio 2026)