Per Trump a Pechino non solo sorrisi e cortesie

In un incontro sinora segnato da sorrisi e salamelecchi, la frase di Xi Jinping sul possibile conflitto per Taiwan introduce con brutale chiarezza il tema che sta più a cuore ai cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio sovrano, quindi gli Stati Uniti devono smettere di mandare armi. Se Donald Trump pensava quindi di arrivare a Pechino e chiedere contratti e affari senza pagare alcun prezzo, Xi gli ha ricordato che non sarà così.

La frase inserisce quindi un elemento di incertezza in un incontro sinora particolarmente caloroso. Trump, lusingato dall’accoglienza che i cinesi gli hanno riservato — tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciano a passo cadenzato — ha detto che Xi è un grande leader e che lui ci parla spesso al telefono per risolvere i problemi.

Xi ha citato addirittura la “trappola di Tucidide”, la teoria secondo cui una potenza consolidata (allora Sparta, oggi gli Stati Uniti) e una potenza emergente (allora Atene, oggi la Cina) sono inevitabilmente destinate a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto il presidente cinese.

Commercio, guerra in Iran e gestione dell’intelligenza artificiale sono tra i temi discussi tra le delegazioni cinese e americana. Nell’immediato non ci sono eccessive attese: ci si aspetta che la Cina annunci l’acquisto di aerei Boeing, energia, carne bovina e prodotti agricoli statunitensi, mentre gli Stati Uniti istituiranno un consiglio per il commercio con Pechino.

Il vertice doveva però servire soprattutto ad attenuare le tensioni innescate dalla guerra commerciale di Trump e stabilire quindi un clima più collaborativo e proficuo. Con l’accenno a Taiwan, Xi ha però ricordato a Trump e all’America che la Cina oggi si considera una superpotenza al pari degli Stati Uniti, con richieste e aggressive prerogative di potere che non possono essere aggirate.