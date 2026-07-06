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People Have The Power: i 50 anni di RadioPop con Patti Smith

07 luglio 2026|Lorenza Ghidini
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Patti Smith, foto di Valeria Portinari

Da 50 anni qui a Radio Popolare apprezziamo gli artisti e le artiste che prendono posizione su ciò che vedono succedere attorno a loro. Per questo, per celebrare il nostro compleanno speciale, abbiamo invitato Patti Smith a suonare per noi, e lei ha accettato perché ha capito che questa è anche casa sua. E dunque vi aspettiamo per questo concerto straordinario, al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio.
50 anni di Radiopop e 50 anni di carriera di Patti Smith, nei quali non è mai stata in silenzio: anche oggi la sua voce è una delle più potenti negli Stati Uniti contro il fascismo imperante di Donald Trump.
La sua canzone più famosa ‘People Have The Power’ è un manifesto politico. Non solo di rabbia e di lotta, ma anche di ottimismo. Una canzone che Patti Smith e il coautore, il suo allora marito Fred ‘Sonic’ Smith, hanno voluto mettere a disposizione della gente di tutto il mondo: la gente che ‘ha il potere di sognare, di dettare le regole, di lottare per cacciare dal mondo i folli’. Che preveggenza, eh?
Per i nostri 50 anni volevamo farvi un regalo speciale: 29 luglio, Castello Sforzesco, Patti Smith per Radio Popolare.

 

Foto di Valeria Portinari

 

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