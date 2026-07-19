Noi, l’antifascismo e quell’estintore 25 anni dopo

‘Siamo tutte antifasciste’ – femminile sovraesteso. Era il coro con cui migliaia di giovani sono entrati in piazza Alimonda, dando il via al corteo 25 anni dopo il G8. È stata una manifestazione pacifica, e proprio per questo non farà molto parlare di sè. Certo, se ci fossero stati gli scontri… ln questo quarto di secolo è diventato piu difficile farsi sentire nelle piazze, così che oggi ancora in tanti vedrebbero piu facilmente l’estintore che il sangue nella scuola Diaz. Oggi il governo Meloni sforna un decreto sicurezza ogni sei mesi, e succede che le prefetture mandino a chi ha manifestato nei mesi scorsi sanzioni da migliaia di euro per ‘grida sediziose’. Grida sediziose. Chissà se l’altro giorno negli Stati Uniti, al summit dedicato al movimento Antifa, Marco Rubio ha ordinato al sottosegretario meloniano Prisco di considerare sedizioso anche ‘Siamo tutte antifasciste’.