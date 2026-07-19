Radio Popolare Home
sostienici

Noi, l’antifascismo e quell’estintore 25 anni dopo

20 luglio 2026|Lorenza Ghidini
CONDIVIDI
La lapide in ricordo di Carlo Giuliani, in piazza Alimonda, a Genova

‘Siamo tutte antifasciste’ – femminile sovraesteso. Era il coro con cui migliaia di giovani sono entrati in piazza Alimonda, dando il via al corteo 25 anni dopo il G8. È stata una manifestazione pacifica, e proprio per questo non farà molto parlare di sè. Certo, se ci fossero stati gli scontri… ln questo quarto di secolo è diventato piu difficile farsi sentire nelle piazze, così che oggi ancora in tanti vedrebbero piu facilmente l’estintore che il sangue nella scuola Diaz. Oggi il governo Meloni sforna un decreto sicurezza ogni sei mesi, e succede che le prefetture mandino a chi ha manifestato nei mesi scorsi sanzioni da migliaia di euro per ‘grida sediziose’. Grida sediziose. Chissà se l’altro giorno negli Stati Uniti, al summit dedicato al movimento Antifa, Marco Rubio ha ordinato al sottosegretario meloniano Prisco di considerare sedizioso anche ‘Siamo tutte antifasciste’.

 

Articoli correlati

Abderrahim Fakir, ucciso a Bologna durante un intervento della polizia
A Bologna un uomo è morto mentre era immobilizzato da due poliziotti e chiedeva aiuto
19 luglio 2026|Matteo Lefons
Genova, 19 luglio 2026 - 25 anni dal G8
In migliaia a Genova, tanti non erano nati nel 2001: la guerra, i diritti, la repressione di ieri e di oggi
19 luglio 2026|Massimo Alberti
Pablo Iglesias
25 anni dal G8. Pablo Iglesias: “Ora non abbiamo altra scelta: abbracciare l’ottimismo della volontà”
19 luglio 2026|Angelo Miotto
Segui Radio Popolare su
fbinstagram