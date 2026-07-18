A Bologna un uomo è morto mentre era immobilizzato da due poliziotti e chiedeva aiuto

Ammanettato, spinto con la faccia a terra, i piedi legati da alcune fascette mentre grida “Aiuto, non sto molto bene”. È morto così a Bologna, al quartiere Pilastro, Abderrahim Fakir, 43 enne di cittadinanza marocchina, durante l’intervento degli agenti di polizia. Erano stati chiamati perché l’uomo era in forte stato di agitazione. Secondo dei testimoni non stava bene e i famigliari hanno confermato avesse alcune patologie. Dopo qualche minuto in cui è stato tenuto bloccato a terra, Fakir ha perso i sensi. Questa sera al Pilastro c’è stato un presidio organizzato dai famigliari della vittima. La sorella dell’uomo morto chiede verità e giustizia per suo fratello Abderrahim Fakir.

L’avvocato Fabio Anselmo dice: “Quali sono le esigenze di servizio per le quali i poliziotti gravavano così sull’uomo? Quell’uomo è morto mentre invocava aiuto sotto il peso dei poliziotti: un film già visto”.