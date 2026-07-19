La sbobba artificiale di Vannacci che sdogana la violenza. Intervista a Leonardo Bianchi

Il video di Roberto Vannacci in versione gladiatore romano che ordina la morte dei suo avversari politici Schlein e Conte si ispira alla galassia MAGA e alla propaganda del partito neonazi tedesco AfD. Serve a fomentare la sua base e condizionare l’agenda mediatica e politica. L’effetto? Normalizzare e sdoganare contenuti sempre più estremi. L’intervista di Roberto Maggioni a Leonardo Bianchi, autore della newsletter ‘Complotti’.

Leonardo Bianchi, che tassello rappresentano questi video nella comunicazione di Vannacci e, più in generale, della nuova destra?

Questo tipo di contenuti rientra in quella che viene definita slopaganda, un termine che nasce dall’unione di slop – la “sbobba” artificiale, cioè i contenuti generati con l’intelligenza artificiale, spesso di bassa qualità e prodotti in grandi quantità – e propaganda. È quindi la fusione tra contenuti sintetici e propaganda politica.

Il video del profilo Robertus Vannaccius, in questo senso, è semplicemente l’adattamento italiano della slopaganda di matrice MAGA, cioè trumpiana. È la versione localizzata di quei video che Donald Trump pubblica su Truth Social: quelli in cui scarica letame sui manifestanti, oppure si rappresenta come Superman, come un guerriero o come altri supereroi. Tutti contenuti che costruiscono una rappresentazione volutamente assurda del leader politico.

Quindi l’ispirazione arriva dalla galassia MAGA?

Sì, ma non solo. Restando in Europa, un’altra fonte di ispirazione è sicuramente Alternative für Deutschland, AfD, che utilizza massicciamente l’intelligenza artificiale almeno dalle elezioni europee del 2024.

Sappiamo che AfD è uno dei modelli di riferimento di Vannacci e che l’obiettivo dichiarato di Futuro Nazionale è diventare una sorta di Alternative für Deutschland italiana. Un deputato tedesco, Norbert Röttgen, aveva osservato come AfD utilizzi l’intelligenza artificiale per amplificare i propri messaggi politici e visualizzare realtà alternative: da una parte scenari distopici di sinistra, con città dominate dal multiculturalismo, dall’immigrazione e dalla cosiddetta “sostituzione etnica”; dall’altra un futuro idilliaco in cui AfD ha vinto e la Germania viene rappresentata come un Paese omogeneo, bianco, biondo e con gli occhi azzurri.

Che funzione hanno questi video? A cosa servono?

Secondo me svolgono almeno tre funzioni.

La prima è mobilitare ed entusiasmare la propria base. Chi sostiene questi movimenti non ha particolari problemi a consumare contenuti generati con l’intelligenza artificiale, anche se sono palesemente irreali, grotteschi o assurdi. Ormai questo linguaggio visivo è diventato uno stile comunicativo associato all’estrema destra, dagli Stati Uniti all’Europa.

La seconda funzione è attirare l’attenzione dei media e condizionare l’agenda. È quello che sta accadendo con il video di Robertus Vannaccius, ma era successo anche con il video di Trump che scaricava letame sui manifestanti del movimento No Kings. Sono contenuti pensati proprio per entrare nel ciclo delle notizie e monopolizzare la discussione pubblica.

Infine c’è un terzo obiettivo, che probabilmente è il più importante: rendere questi contenuti virali sulle piattaforme digitali. Non è soltanto l’obiettivo dei politici o dei loro comunicatori, ma anche di chi produce questo materiale. E non si tratta necessariamente di militanti o attivisti: spesso sono semplici simpatizzanti, oppure utenti che cavalcano un fenomeno perché sanno che genera visualizzazioni.

Ci sono casi recenti, ad esempio nel Regno Unito, in cui si è scoperto che contenuti di slopaganda politica e razzista erano stati realizzati da persone che vivevano in Pakistan e che lo facevano esclusivamente per ottenere like, visualizzazioni e, soprattutto, la monetizzazione offerta da Meta in alcuni Paesi del Sud-Est asiatico. Questo dimostra che, in molti casi, la logica economica della viralità si intreccia con quella della propaganda.

Sembrano video nei quali non esistono limiti. Nel caso che ha fatto discutere oggi, Vannacci arriva perfino a ordinare la morte dei suoi avversari politici. C’è anche un effetto di normalizzazione dei contenuti estremi, in questo caso della violenza?

La normalizzazione di contenuti estremi, in realtà, è già presente nella propaganda ufficiale di Futuro Nazionale. Basti pensare alla proposta della remigrazione: il punto di partenza è già molto radicale.

Questi video aggiungono un livello ulteriore, spesso ricorrendo a una tecnica presa dall’alt-right statunitense: quella del “stavo solo scherzando”. Il messaggio implicito è: non sto davvero incitando alla violenza, sto semplicemente costruendo una provocazione o una rappresentazione simbolica.

C’è quindi un gusto per l’assurdo e per la provocazione che però continua a veicolare un messaggio politico estremo. E questo messaggio non è in contraddizione con la linea politica del leader o del partito, ma ne rappresenta piuttosto un’estensione sul piano della comunicazione. In questo senso questi video sono il riflesso di un’estremizzazione che era già presente nei fatti e nelle parole della propaganda politica.