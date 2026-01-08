Radio Popolare Home
sostienici

No a una scuola piegata alle imprese. Gli istituti tecnici contro la riforma Valditara

07 maggio 2026|Alessandro Braga
CONDIVIDI
Manifestazione contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara (Milano)

A Milano la mattinata si è conclusa con una delegazione dei manifestanti ricevuta in ufficio scolastico regionale per consegnare una lettera indirizzata al ministro Valditara, sottoscritta da moltissimi consigli d’istituto, in cui viene chiesto di fermare la riforma. Fuori dall’edificio, centinaia di manifestanti, tra insegnanti, studenti e lavoratori degli istituti tecnici, a cui si sommano le trecento persone che hanno animato il presidio sotto la prefettura, sempre contro quella che considerano una vera e propria controriforma. In primis per il metodo, visto che non c’è stato nessun confronto con chi in quegli istituti lavora davvero. E poi nel merito: se la riforma verrà approvata, intanto, verranno tagliate molte cattedre e di conseguenza posti di lavoro. C’è poi l’abolizione del biennio comune che porterebbe studenti e studentesse a scegliere il proprio futuro già a 14 anni. Ancora, l’anticipazione della cosiddetta “formazione scuola lavoro”, i vecchi Pcto, già alternanza scuola lavoro, che porterebbe ragazzi e ragazze in età da obbligo scolastico a confrontarsi con adulti senza esperienza da formatori. A questo bisogna aggiungere i tagli delle ore di lezione di materie base, come italiano e storia. Infine, l’ultimo anno gestito direttamente dalle aziende che plasmerebbero lavoratori pronti, dicono i manifestanti, allo sfruttamento. In conclusione un ritorno a una scuola classista a cui è più che mai necessario opporre un netto rifiuto.

Articoli correlati

Aurora Quattrocchi riceve il premio da Raoul Bova per il film "Gioia mia"
David: miglior film “Le città di pianura”. Dal palco gli artisti premiati parlano dei tagli al cinema e di Gaza
07 maggio 2026|Barbara Sorrentini
Protesta delle Pussy Riot alla Biennale 2026
Biennale, le proteste contro “la cultura che serve il regime”. E Buttafuoco prova a schivare le sanzioni
06 maggio 2026|Tiziana Ricci
Hondurasgate
America Latina. Destabilizzare i governi di sinistra: al centro del complotto Trump, Milei e politici legato al narcotraffico
06 maggio 2026|Andrea Cegna
Segui Radio Popolare su
fbinstagram