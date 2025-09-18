America Latina. Destabilizzare i governi di sinistra: al centro del complotto Trump, Milei e politici legato al narcotraffico

“Hondurasgate” è l’inchiesta pubblicata da Canal Red, il progetto di informazione spagnolo fondato da Pablo Iglesias dopo il suo addio a Podemos, e firmata dalla giornalista Valeria Duarte Galleguillos.

Canal Red, assieme alla pagina Diario Red e hondurasgate.ch, ha diffuso una serie di audio attribuiti all’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández – condannato da un tribunale di New York a 24 anni di carcere per narcotraffico e graziato da Trump.

Hernández è la figura chiave di questa inchiesta giornalistica: attorno a lui si delineerebbe una rete di intrecci tra potere politico, destra radicale, ed economie legali e illegali.

Stando agli audio questa struttura opera su più livelli: politico, mediatico ma anche attraverso canali legati al narcotraffico.

Compare anche il nome di Donald Trump, alleato storico di Hernández.

Ed è proprio qui che l’inchiesta si allarga: secondo le registrazioni, esiste una rete internazionale legata all’area trumpiana, con il coinvolgimento anche del governo argentino di Javier Milei e fa riferimenti al premier israeliano Netanyahu. E spiegherebbe la grazia di Trump all’ex presidente del’Honduras.

Una rete che si muove con strumenti concreti: campagne mediatiche, disinformazione, strutture digitali costruite negli Stati Uniti per colpire governi progressisti, in particolare quelli di Gustavo Petro in Colombia e Claudia Sheinbaum in Messico.

Dopo aver visionato il materiale di Canal Red, il quotidiano argentino Página/12 parla apertamente di una rete internazionale orientata a destabilizzare governi progressisti in America Latina.

Negli audio si farebbe riferimento anche a finanziamenti, supporto tecnologico e a un intreccio tra interessi geopolitici e strumenti operativi, con il narcotraffico all’interno dell’ecosistema.

Infine, emergono anche riferimenti a pressioni e minacce contro figure istituzionali honduregne, dentro una dinamica che toccherebbe direttamente gli equilibri politici interni.

L’ “Hondurasgate” – se le prove troveranno riscontri – promette di riscrivere la narrazione dei rapporti tra politica, potere e crimine organizzato nel continente americano.