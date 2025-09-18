È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN, il primo canale ‘all news’ della storia

Ted Turner è morto a 87 anni. È stato il fondatore di CNN, la rete pionieristica attiva 24 ore su 24, il canale tv che ha rivoluzionato l’informazione televisiva. Turner era nato in Ohio ed era soprannominato “La bocca del Sud” per la sua schiettezza. È stato tante cose: oltre che tycoon dei media, era un velista di fama internazionale; un filantropo che ha fondato la United Nations Foundation; un attivista che si è battuto per l’eliminazione delle armi nucleari; e un ambientalista che è diventato uno dei più importanti proprietari terrieri degli Stati Uniti. Ha svolto un ruolo cruciale nella reintroduzione dei bisonti nel West americano. La sua fama, ovviamente, resta ovviamente legata alla creazione di CNN. Turner iniziò la sua carriera nel mondo dei media all’età di 24 anni, quando rileva l’azienda di cartellonistica pubblicitaria del padre, la Turner Outdoor Advertising; il padre era morto suicida. Non si accontenta di promuovere fare pubblicità agli altri. Acquista stazioni radio, per poi espandersi nel settore televisivo a partire dal 1970, quando acquisisce un’emittente in difficoltà ad Atlanta, il Canale 17. Compra un’altra rete locale, a Charlotte, in North Carolina. Inizialmente, non gli interessa l’informazione, ma soprattutto lo sport e l’intrattenimento. Progressivamente, però, matura l’idea di un canale di notizie attivo 24 ore su 24, che si colloca all’interno di una sua particolare idea di America. Turner era un critico severo della televisione tradizionale, credeva che parte dei problemi dell’America fossero dovuti alla scarsa informazione dei cittadini. CNN viene fondata nel 1980, lui la vende a Warner nel 1996. In quei sedici anni, crea appunto una tv che amplia drasticamente gli orizzonti dell’informazione televisiva, allargandosi dalla politica americana agli esteri, all’economia, alla salute, allo sport. La rivolta di Tienanmen e la prima guerra del Golfo sono i primi grandi eventi globali che CNN copre e che impongono un nuovo modo – più diretto, comunque ficcante, originale, completo – di fare informazione.