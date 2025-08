Morti sul lavoro, una strage continua nel silenzio della politica

PlayStop News della notte di martedì 05/08/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Jazz in un giorno d'estate di martedì 05/08/2025 “Jazz in un giorno d’estate”: il titolo ricalca quello di un famoso film sul jazz girato al Newport Jazz Festival nel luglio del ’58. “Jazz in un giorno d’estate” propone grandi momenti e grandi protagonisti delle estati del jazz, in particolare facendo ascoltare jazz immortalato nel corso di festival che hanno fatto la storia di questa musica. Dopo avere negli anni scorsi ripercorso le prime edizioni dei pionieristici festival americani di Newport, nato nel '54, e di Monterey, nato nel '58, "Jazz in un giorno d'estate" rende omaggio al Montreux Jazz Festival, la manifestazione europea dedicata al jazz che più di ogni altra è riuscita a rivaleggiare, anche come fucina di grandi album dal vivo, con i maggiori festival d'oltre Atlantico. Decollato nel giugno del '67 nella rinomata località di villeggiatura sulle rive del lago di Ginevra, e da allora tornato ogni anno con puntualità svizzera, il Montreux Jazz Festival è arrivato nel 2017 alla sua cinquantunesima edizione.

PlayStop Italia in fumo, nei primi sette mesi del 2025 sono bruciati 30.988 ettari di territorio Nei primi sette mesi del 2025 in Italia bruciati 30.988 ettari di territorio pari a 43.400 campi da calcio. Sono i dati in continuo aggiornamento che ci fornisce Legambiente nel dossier Italia in fumo. Abbiamo sentito il suo relatore Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette di Legambiente a "La scatola magica" di Cecilia Di Lieto

PlayStop Parla con lei di martedì 05/08/2025 PARLA CON LEI: a tu per tu e in profondità con donne la cui esperienza professionale e personale offre uno sguardo sul mondo. Con Serena Tarabini.

PlayStop Sound Queens #2 - Dusty Springfield Le donne nella musica hanno costantemente sfidato difficoltà e infranto barriere, hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un modo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all’emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali hanno sfidato le aspettative, il sessismo la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. La protagonista di questa puntata è Dusty Springfield. Scritto e condotto da Elisa Graci.

PlayStop Siamo al verde - 05/08/2025 L’AMBIENTE, IL LAVORO, IL CAPITALISMO E NOI. Dialogo tra Valentina Baronti, autrice del libro “La fabbrica dei sogni” (ed Alegre) e Raffaele Cataldi, autore del libro “Malesangue. Storia di un operaio dell’Ilva di Taranto”, Ed. Alegre. Moderazione di Massimo Alberti. Il meglio della festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop del 6, 7 e 8 giugno 2025.

PlayStop L’aria inquinata peggiora la salute mentale a Milano Più lenti, meno precisi. Sono gli effetti più immediati che il rapporto fatto dall’Università Statale ha rilevato sui cittadini e le cittadine di Milano che si sono prestati allo studio. I ricercatori hanno messo in relazione l’inquinamento dell’aria della città, in particolare da biossido di azoto (prodotto soprattutto dal traffico veicolare, in particolare i motori diesel) e alcune conseguenze sulla salute mentale. Il risultato, in un raffronto tra milanesi e cittadini di Barcellona, è che chi respira aria impura ha più problemi nel rispondere a semplici domande, sia nei tempi di reazione sia nella precisione delle risposte. A collaborare alla ricerca anche l’associazione 'Cittadini per l’aria'. Anna Gerometta ne è la presidente. L’abbiamo intervistata a Summertime…

La scatola magica è in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.30 dal 5 al 30 agosto.

PlayStop Stati Uniti. La Corporation of Public Broadcasting ha annunciato la chiusura dopo i tagli decisi da Trump Da Los Angeles Luca Celada, americanista, racconta cosa ha rappresentato la Corporation of Public Broadcasting, l’ente responsabile del finanziamento del servizio pubblico PBS e NPR, nei suoi quasi 60 anni di attività, il ruolo che ha ricoperto nel panorama mediatico tra informazione di emergenza, programmi culturali ed educativi non disponibili altrove, e infine le conseguenze di questa chiusura e le prospettive future. (Intervista a cura di Dario Grande)