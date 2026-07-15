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Mondiali, l’Argentina batte l’Inghilterra per 2 a 1: una partita che racconta un pezzo del calcio del ‘900

16 luglio 2026|Alfredo Somoza
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Il calciatore Enzo Fernandez dell'Argentina nella femifinale con l'Inghilterra dei Mondiali 2026

La partita della vita per tanti argentini che avevano ancora negli occhi mitici gol di Maradona nel 1986 contro l’Inghilterra, quello della mano de Dios e quello del secolo. Una partita che racconta un pezzo di storia del Novecento tra due Paesi che si sono amati e odiati. L’Inghilterra che portò il calcio nel Rio de la Plata, ma che nel 1982 fu il rivale dell’Argentina in una guerra alla fine del mondo. Calcisticamente parlando, dopo un primo tempo orribile, falloso, ecco che il tecnico inglese decide il suicidio, rintanando la sua squadra a difendere l’1 a 0 e lasciando il campo all’iniziativa di un Messi che riesce a manovrare libero fornendo i due assist preceduti da due traverse, che in 7 minuti hanno rivoltato il risultato. Prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez fanno rivedere la squadra che aveva vinto il mondiale del 2022 e si proiettano verso la finale contro la Spagna di domenica prossima.
Ormai inutile ipotizzare quale possa essere il campione, Messi e i suoi continueranno a sognare perché il calcio alla fine è questo, crederci, mettercela tutta e non darsi mai per vinti.

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