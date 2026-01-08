Minneapolis. Agente dell’ICE uccide una donna. Trump lo difende, per i dem è omicidio

Renee Nicole Goode è stata uccisa dagli agenti dell’ICE a Minneapolis a meno di un km da dove fu soffocata un’altra vittima della violenza poliziesca, George Floyd. Renee Nicole aveva 37 anni, un figlio di 6 anni e su Instagram si descrive come una poetessa, scrittrice, moglie, madre, chitarrista “da schifo” del Colorado. La dinamica della sua uccisione ripresa in diversi video, lascia pochi dubbi. Si vede la sua auto in mezzo alla strada, non lontano dagli agenti dell’ICE, che stavano svolgendo un’operazione contro gli immigrati. Due agenti le si avvicinano, lei retrocede in macchina senza in nessun modo minacciarne, diciamo, l’incolumità, poi posiziona la macchina in modo da andarsene: arriva un terzo poliziotto, le spara tre colpi di pistola alla testa, uccidendola. Nonostante il filmato sia molto chiaro, sia incontrovertibile, Donald Trump dice che gli agenti hanno agito per legittima difesa. Kristi Lynn Noem, segretario alla sicurezza nazionale, spiega che la donna uccisa si è resa responsabile di un atto di terrorismo nazionale domestico. Sono commenti che hanno fatto andare su tutte le furie le autorità locali, il sindaco di Minneapolis Jacob Frey definisce le parole di Trump “stronzate”, il governatore del Minnesota Tim Walz chiede di non credere a quello che dice il governo, ma implora la popolazione di “Non lasciatevi andare a violenze”. Il Minnesota è al centro di un’azione repressiva da parte delle autorità federali. Qui c’è stata una truffa da parte della comunità somala. Trump ha definito i somali “spazzatura” e ha fatto partire la caccia al migrante. Quindi, rastrellamenti, insulti, arresti, terrore, morti. È un altro giorno nell’America di Donald Trump.
L’intera scena è stata ripresa con un cellulare da un testimone, ecco l’audio