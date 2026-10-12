Israele revoca il visto a Martina Stefanoni, inviata di Radio Popolare

Una riga secca, senza spiegazioni. “Le circostanze relative al suo caso sono cambiate”.

La nostra Martina Stefanoni ha ricevuto questa comunicazione dal governo israeliano, che le ha revocato il visto per entrare nel Paese. Sarebbe dovuta partire per Tel Aviv, per coprire le elezioni del prossimo 27 ottobre, aveva ottenuto non solo il visto ma anche l’accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. Poi quella mail, sulla quale abbiamo chiesto chiarimenti senza ottenerli. Sappiamo che il caso di Martina non è l’unico, negli ultimi tempi: il Paese che si definisce “l’unica Democrazia del Medio Oriente” sta censurando preventivamente il lavoro che i giornalisti di tutto il mondo vogliono dedicare alle elezioni, o alle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, dopo averli tenuti fuori da Gaza perché l’operato delle IDF non fosse sotto i riflettori.

Per Israele c’è solo da augurarsi un cambio di governo, anche se recuperare credibilità agli occhi della comunità internazionale sarà molto difficile.

Radio Popolare, da parte sua, continuerà a dire quel che pensa, come fa da 50 anni.