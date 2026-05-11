Milano resta gemellata con Tel Aviv. Per la sospensione Verdi e maggioranza Pd, ma non basta

Milano resta gemellata con la capitale israeliana Tel Aviv. Il consiglio comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata dai Verdi. 17 i voti favorevoli alla sospensione, 21 i voti contrari.

La coalizione che sostiene il sindaco Sala si è spaccata. A favore della sospensione hanno votato i Verdi e la maggioranza del Pd (con tre voti contrari tra i dem: Roberta Osculati, Alice Arienta, Angelica Vasile); contro la sospensione hanno votato i Riformisti, Azione, la Lista Civica del sindaco e il centrodestra.

Otto mesi fa il consiglio comunale aveva votato a favore della sospensione, con numeri sempre risicati. Il sindaco di Milano Beppe Sala e la giunta poi non avevano dato seguito a quel voto, confermando il gemellaggio, una forza istituzionale che ha portato i Verdi a ripresentare un nuovo ordine del giorno ieri sera. Ordine del giorno respinto dall’aula con una maggioranza trasversale destra-centro.

Così ieri nel suo intervento prima del voto la consigliera di Europa Verde Francesca Cucchiara prima firmataria dell’ordine del giorno.

Il Pd si è schierato con la sua capogruppo Beatrice Uguccioni a favore della sospensione del gemellaggio, ma tre consiglieri hanno votato contro insieme a Riformisti, Azione, Lista Civica del sindaco e centrodestra. Questo un estratto dell’intervento della capogruppo Pd Uguccioni a difesa della sospensione del gemellaggio Milano-Tel Aviv

Una spaccatura che – dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano – apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. Solo pochi giorni c’era stato un vertice di maggioranza tra sindaco, capigruppo e segretari cittadini dei partiti della coalizione, dal quale erano emersi non pochi problemi di coesistenza in particolare tra i Verdi e Azione. Ieri sera, dopo il voto su Tel Aviv, è stato il presidente cittadino di Italia Viva Ivan Scalfarotto a chiedere una nuova verifica di maggioranza.