Michigan. Vince le primarie democratiche Abdul El-Sayed, l’esponente più a sinistra del partito

La sinistra progressista conquista un’altra importante vittoria nelle primarie democratiche di metà mandato. In Michigan, Abdul El-Sayed ha vinto la corsa per la candidatura al Senato battendo la deputata Haley Stevens, nonostante uno svantaggio enorme nella raccolta dei fondi elettorali. Infatti, Stevens e i gruppi che la sostenevano hanno speso quasi nove volte di più del suo rivale con oltre 30 milioni di dollari arrivati da un’organizzazione legata ad AIPAC, la potente lobby filo israeliana.

Ex responsabile della sanità pubblica del Michigan, El-Sayed ha costruito la sua campagna su sanità ed educazione gratis per tutti e dure critiche al sostegno americano a Israele. Al suo fianco sono scesi in campo Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, trasformando il voto in un test nazionale sulla capacità dell’ala progressista di imporsi anche in Stati in bilico. Stevens, supportata dalla popolare governatrice uscente Gretchen Whitmer, ha in realtà perso con un margine molto sottile, meno di tre punti percentuali, nonostante i sondaggi l’avessero pesantemente indietro di 13 o persino 19 punti. A novembre El-Sayed, che ha precisato pubblicamente nel corso della campagna di definirsi progressista ma non socialista, affronterà il repubblicano Mike Rogers, già sconfitto per l’altro seggio in Senato del Michigan dalla democratica Slotkin, nel 2024. Sarà una delle sfide più combattute del Paese, che potrebbe contribuire a decidere quale partito controllerà il Senato dopo le elezioni di metà mandato.