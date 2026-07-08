Michele Mari vince il premio Strega 2026 con “I convitati di pietra”

Con la prevedibile, ma non schiacciante vittoria del favorito Michele Mari e di Einaudi con “I convitati di pietra”, spietata rappresentazione di un gruppo di ex liceali milanesi che si ritrovano ogni anno a cena, giocando a rimpiattino con la morte, il più noto premio letterario italiano, lo Strega, ha compiuto 80 anni, con il claim “Quasi una vita”, dal titolo del romanzo di Corrado Alvaro che lo vinse nel 1951. Pino Strabioli, rassicurante veterano dello spettacolo, ha condotto la blanda serata tv con Gloria Campaner, musicista, personaggio televisivo e moglie di Alessandro Baricco. I sei finalisti, reduci dal tour promozionale che lo Strega da qualche anno li chiama a fare, sono stati introdotti da filmati più o meno spiritosi e da brevi interviste. Da notare un passaggio dell’intervento di Teresa Ciabatti, che ha ricordato l’amica Michela Murgia, citando Valeria Parrella “Ogni epoca ha una ragazzina che si mette per traverso e nella nostra quella ragazzina è stata Michela Murgia”. L’elefante nella stanza, ovvero l’acceso dibattito che nelle scorse settimane ha dilagato su social e media in seguito ad alcune frasi di Mari proprio su Michela Murgia, è stato velocemente liquidato, come era pronosticabile, con qualche frase ad effetto. Mari ha preferito parlare soprattutto di sé, Matteo Nucci ha ricordato il dramma della Palestina, Alcide Pierantozzi ha parlato di sbilanciamento esistenziale, Bianca Pitzorno della forza delle bambine che saranno donne, Elena Rui ha passato in rassegna le vedove di Camus. Il vincitore, che ha confessato di non saper sorridere nemmeno in questa occasione, ci ha fatto tornare in mente una frase di Ennio Flaiano, il primo autore a vincere lo Strega: “I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume».

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