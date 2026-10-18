“Mi candido per fare scelte radicali”: a Radio Popolare Tommaso Goisis presenta la sua candidatura alle primarie di Milano

Tommaso Goisis ha parlato a Radio Popolare della sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Milano.Oggi, 19 ottobre, nella nostra trasmissione “Tutto Scorre”, abbiamo inaugurato una serie di puntate in cui ospiteremo in diretta, nei nostri studi, i candidati alle eventuali primarie del centrosinistra.

Questi sono due estratti dell’intervista fatta da Diana Santini e Roberto Maggioni. Così Goisis ha inquadrato così Milano dal suo punto di vista.

Al momento non è ancora sicuro se le primarie del centrosinistra ci saranno.

Per Goisis “sono necessarie”. Questo è il suo appello ai nostri microfoni.

Per ascoltare l’intervista integrale a Tommaso Goisis clicca qui

ll calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:

23 ottobre – Pierfrancesco Majorino

26 ottobre – Emmanuel Conte

30 ottobre – Anna Scavuzzo

2 novembre – Carlotta Cossutta

6 novembre – Mario Calabresi

9 novembre – Lorenzo Pacini