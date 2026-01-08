Meloni non risponde al nuovo attacco di Trump. Riceve Zelensky e gli rinnova il sostegno italiano

C’è sempre la consegna del silenzio. Giorgia Meloni ha deciso di non rispondere nemmeno oggi al nuovo affondo di Donald Trump nei suoi confronti. Il presidente statunitense è tornato a criticare Roma. “È stata negativa – ha detto riferendosi a Giorgia Meloni – chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione in Iran, con quel paese non abbiamo più lo stesso rapporto” e le ricorda anche “l’Italia riceve grande quantità di petrolio dallo stretto”. Ma Giorgia Meloni non dice nulla e riceve a Palazzo Chigi il presidente ucraino Zelensky al quale rinnova il sostegno italiano, in aiuti militari e logistici e nella richiesta di nuove sanzioni alla Russia, anche se Matteo Salvini poco prima aveva chiesto nuovamente di riaprire al gas russo.

È un dovere morale il sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio, “in gioco c’è anche la sicurezza europea”. L’appoggio all’Ucraina non cambia, il governo l’ha sempre riconfermato, ora Meloni, però, sembra porsi di più in un’ottica di difesa europea, come se cercasse di ricollocarsi lungo un asse più europeista rispetto allo sguardo che finora aveva scelto di tenere rivolto più a Washington che a Bruxelles. Ma la rottura con Trump le serve soprattutto dal punto di vista politico e di immagine di una leader non più subalterna, dietro la scena lavora la diplomazia per ricucire i rapporti oltreoceano e anche il ministro dell’Economia Giorgetti che oggi era negli Stati Uniti e ha assicurato che le relazioni sono eccellenti.