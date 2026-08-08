Marcinelle, Meloni contro la Cgil. A suon di fake news

Il segretario Cgil Landini da Marcinelle nega decisamente. “Fidanza ha preso un colpo di sole”, dice il segretario

Ma Fidanza insiste: “Inutile che Landini smentisca, ci sono le foto!”. Gli sarebbe bastato aspettare due minuti, per evitare la figuraccia. Ma gli va male. Poco dopo ecco la spiegazione: nelle famigerate foto pubblicate da Fidanza le persone girate di spalle non sono della Cgil ma di un sindacato belga, la FGTB. Lo ha spiegato Vincent Pestieau, suo segretario regionale: una protesta – ha detto – contro la presenza di La Russa e di Fratelli d’Italia che considerano partito di estrema destra.