Donald Trump vuole in carcere lo scienziato anti Covid. Anthony Fauci nel mirino dei MAGA

Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso ha il sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, il senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l’incriminazione (8 voti contro 7) aveva giurato da tempo che avrebbe mandato l’infettivologo in carcere. In realtà, il destino dello scienziato che prima venne cacciato da Donald Trump e poi, con Joe Biden alla Casa Bianca, divenne lo zar della lotta al Covid, non è ancora chiaro.

Per diventare effettivo, il pronunciamento della Commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell’intero Senato, con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora, il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un’azione legale contro Fauci. A meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima, seguendo altre vie.

I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della Commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei repubblicani. Voleva così evitare l’incriminazione. Secondo Rand Paul, questo suo silenzio non era giustificato perché i quesiti riguardavano il periodo in cui Fauci era a capo della task force anti Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell’infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l’allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri.

E infatti, l’accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata MAGA contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese, finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista delle elezioni di medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia e i recenti tagli alla ricerca scientifica e ai programmi di assistenza sanitaria come Medicare.