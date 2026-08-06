Italia in lutto per Guccini, “il cantautore della parola”. Ha raccontato la nostra società

Tutta Italia in lutto per Francesco Guccini, morto stamattina a 86 anni. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per il cantautore. “Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo è un passaggio di un’intervista a Guccini in cui spiegava la sua scelta di vivere a Pavana negli ultimi anni.

Sabato a Bologna in occasione dei funerali, che su richiesta dello stesso Guccini si terranno in forma strettamente privata, sarà lutto cittadino. In via Paolo Fabbri, la residenza bolognese di Guccini, oggi pomeriggio sono state diffuse le sue canzoni. A Pavana, paese dell’appennino tosco-emiliano dove si era ritirato negli ultimi anni, invece silenzio e i primi fan che arrivano a lasciare fiori davanti alla sua casa. A Milano stasera alle 21.30, in piazza dei Mercanti, ci sarà un ritrovo spontaneo per omaggiarlo.

Cantautore, scrittore, saggista, Francesco Guccini nella sua lunga carriera ha esplorato l’uso della parola aletrando registro alto e basso, poetico e prosaico. Così lo ricorda Matteo Cruccu, critico musicale del Corriere della Sera.

Il rapporto tra la politica e Guccini, un altro estratto dall’intervista realizzata da Claudio Agostoni e Alessandro Braga

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Guccini era anche uno scrittore e appassionato lettore. Ecco cosa diceva a proposito della lettura