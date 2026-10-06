Mamdani mette a disposizione 70mila biglietti gratuiti del Metropolitan Opera per residenti meno abbienti

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha aggiunto un tassello al suo programma politico per rendere accessibile la cultura anche a chi finora non ha potuto goderne. Settantamila biglietti gratis (soprattutto gli invenduti) per gli spettacoli di lirica al Metropolitan saranno messi in palio durante la stagione 26/27 dal celebre teatro. La lotteria, che si chiama “Opera for All”, è rivolta a residenti a New York che non abbiano acquistato un biglietto del Met dal 2019. I biglietti gratuiti saranno distribuiti in tutte le sezioni del teatro, a esclusione dei posti in piedi, in collaborazione con il Comune di NY e varie associazioni che si occupano di assistenza sociale. Quest’anno il sindaco aveva già avviato la distribuzione di biglietti gratuiti o scontati per Broadway, gli US Open e i Mondiali di calcio, oltre che per l’ingresso a varie istituzioni culturali cittadine. “L’arte non dovrebbe essere riservata a chi può pagarla” ha detto Mamdani. “Dall’ascesa dell’opera buffa nel Settecento all’ ‘opera del popolo’ del sindaco Fiorello La Guardia negli anni Quaranta, la lirica è sempre stata pensata per essere alla portata di tutti”. Mamdani ha dato l’annuncio alcuni giorni fa dal palco del Met, insieme al cast della Bohème di Puccini, di cui fa parte la soprano italiana Rosa Feola, convinta sostenitrice dell’idea. Non si tratta di un’iniziativa una tantum. Il comune di NY ha stretto una partnership annuale permanente con il Met, garantendo i biglietti gratuiti ai newyorkesi ogni singola stagione d’ora in poi.