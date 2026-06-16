Lo scatto del campo largo. Due piazze per mettere a punto il programma, ma senza Renzi

C’è una fotografia, li vede seduti ad un tavolo insieme Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, due date già fissate, l’8 e il 15 luglio, due città, una al nord e una al sud: due appuntamenti per un programma condiviso. È la promessa del campo largo che in un momento di difficoltà politica del governo con Vannacci che ruba consensi ai partiti di destra della maggioranza ha deciso di presentare una proposta politica. Da quello che si è capito non si tratterà di spazi al chiuso, ma due eventi eventi in luoghi pubblici aperti ai cittadini, non iscritti ai partiti, ma chi è interessato a sentire il programma delle opposizioni. È il percorso che era stato deciso dopo la vittoria al referendum, serrare i ranghi e presentare un programma.

A luglio i 5 Stelle avranno terminato il giro in Italia per stilare le loro priorità, sarà il mese in cui si voterà la legge elettorale, quella legge che costringerà il campo largo ad indicare anche un candidato presidente del consiglio, cosa di cui non si discuterà nei due appuntamenti di luglio, ma, intanto, si farà un lavoro altrettanto importante, un programma condiviso.

Renzi nella fotografia non c’è, parla di una sinistra a sinistra a cui non appartiene, ma sostiene che è pronto ad allearsi con quella sinistra pur di sconfiggere la destra di Meloni e Vannacci.