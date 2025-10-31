Live Pop del 6 novembre: Concerto dei Jumbo in memoria di Daniele Bianchini

Daniele Bianchini ci ha lasciato improvvisamente lo scorso agosto. Chitarrista dei Jumbo, gruppo che con Vietato ai minori e DNA contribuì alla scena prog rock italiana dei ’70, Daniele ha continuato a fare musica con passione fino agli ultimi anni.
Nell’Auditorium Demetrio Stratos, giovedì 6 novembre alle 21.30, i Jumbo riproporranno brani storici, immagini e ricordi condivisi dagli amici e dalle voci della radio, da sempre a lui cara.
Vi aspettiamo!
L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it