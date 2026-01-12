Live Pop del 15 gennaio: “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”

A dieci anni dalla scomparsa del Duca Bianco, presentazione del libro “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo” (ed. Hoepli) di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico. Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità. Dalla Londra ribollente degli anni ’60 alla Berlino sperimentale, dalla nascita di Ziggy Stardust al mistero del Duca Bianco, fino all’ultimo saluto cosmico di Blackstar: ogni tappa rivela un Bowie diverso, sempre un passo avanti al proprio tempo.
La versione italiana del volume è curata da Ezio Guaitamacchi, mentre il traduttore del testo originale è Leonardo Follieri. Entrambi parteciperanno alla serata. Con loro, per reinterpretare alcuni classici di David Bowie, ci saranno i musicisti Andrea Mirò, Giancarlo Onorato ed Ivan Cattaneo (che ha conosciuto Bowie e lo racconta nel suo nuovo libro/cd)
L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it