L’infanzia distrutta di Gaza, per le Nazioni Unite, è una prova dell’intento genocida di Israele

La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite su Gaza e i territori palestinesi occupati ha pubblicato oggi un nuovo rapporto, dopo quello pubblicato a settembre 2025, con il quale ha stabilito che “Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi” e che questo “è un fattore chiave per stabilire che quello in corso a Gaza è un genocidio”.

Il team investigativo aveva inizialmente stabilito nel rapporto di settembre che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza. Nel rapporto di approfondimento di oggi, hanno affermato che l’intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero “senza precedenti” di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi.

Martina Stefanoni ha intervistato Chris Sidoti, giurista del diritto internazionale e membro della commissione Onu che ha redatto il rapporto.

Abbiamo pubblicato il rapporto sul genocidio nel settembre dello scorso anno. Quello che è stato definito un cessate il fuoco è entrato in vigore a ottobre. Ma a dire il vero, non si è trattato di un cessate il fuoco. È stata una riduzione degli scontri a fuoco. Il numero di sparatorie si è ridotto, ma in media a Gaza vengono ancora uccisi cinque palestinesi al giorno. La quantità di cibo che arriva a Gaza è leggermente superiore rispetto a prima di ottobre, ma solo leggermente, continua a essere totalmente insufficiente a soddisfare il fabbisogno nutrizionale della popolazione di Gaza, in particolare dei bambini. Non è stato nemmeno avviato alcun progetto di ricostruzione, figuriamoci un intervento significativo. Le strutture mediche rimangono in condizioni disastrose, scadenti e inadeguate alle enormi esigenze della popolazione di Gaza. I bambini non sono ancora tornati a scuola e non possono frequentare le lezioni regolarmente. Molti frequentano i cosiddetti centri di apprendimento temporanei, generalmente allestiti in tende. Quindi la situazione non è cambiata molto da quando il fuoco si è ridotto. Il nostro rapporto sul genocidio di settembre arrivava fino alla metà dello scorso anno. Il rapporto che abbiamo pubblicato oggi sui bambini indica certamente che il modo in cui i bambini sono stati trattati a Gaza conferisce peso probatorio alle nostre conclusioni

in relazione al genocidio. Tuttavia, non abbiamo aggiornato il nostro rapporto al punto da poter affermare che la situazione attuale sia altrettanto chiaramente genocida come lo era sei mesi fa. E questo non significa che non sia così. Semplicemente, al momento non siamo stati in grado di raccogliere le prove necessarie sugli ultimi sei mesi per poter giungere a una conclusione definitiva.

Come ha detto, questo rapporto si concentra principalmente sulle vittime minorenni, un elemento chiave per stabilire l’intento genocida. Cosa avete osservato nella vostra ricerca?

Abbiamo osservato che la situazione dei bambini a Gaza e in Cisgiordania è davvero spaventosa, continua ad essere spaventosa e, di fatto, per molti aspetti sta peggiorando. Il numero di bambini morti a Gaza è di per sé una cifra talmente enorme da risultare scioccante e angosciante. Sappiamo che sono stati identificati quasi 22.000 corpi di bambini morti come conseguenza diretta della violenza. E questo non è il numero totale di bambini uccisi a causa della guerra dal 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 20.000 corpi di bambini identificati. Ci sono poi corpi non ancora identificati, bambini sepolti sotto le macerie, che si stima siano migliaia, bambini dispersi, che potrebbero essere detenuti in Israele o essere morti. E questi sono solo i bambini che sono morti o potrebbero essere morti come conseguenza diretta della violenza. Ci sono anche bambini morti come conseguenza indiretta della guerra. Ad esempio, quelli che avevano patologie curabili che non hanno potuto essere trattate, e quindi sono morti. A causa della terribile situazione sanitaria a Gaza, delle acque reflue che scorrono per le strade, dell’acqua contaminata e della mancanza di cibo, molte persone hanno contratto infezioni gravissime. Molti bambini sono morti a causa di malattie prevenibili e curabili, proprio per l’alto tasso di infezioni e malattie a Gaza. A tutto ciò si aggiungono la malnutrizione e la fame. Nel mio intervento alla conferenza stampa di oggi ho fatto riferimento al caso specifico di una bambina morta a 12 anni affetta da celiachia. Ora: la celiachia è una malattia comune. Non è una malattia terminale. Richiede semplicemente una gestione oculata. Le autorità israeliane hanno liquidato la sua situazione – e quella di molti altri bambini di Gaza – attribuendola a patologie preesistenti. Ma si tratta di una patologia preesistente che non avrebbe dovuto causare la morte. La causa della morte è stata la fame. Questa bambina non riusciva a procurarsi il cibo di cui aveva bisogno, ovvero cibo senza glutine. Ha perso un terzo del suo peso in sei mesi. Si è ammalata gravemente, ha sviluppato un’insufficienza multiorgano ed è morta. Le autorità sanitarie hanno tentato di trasferirla fuori Gaza per curarla e salvarle la vita. Ma la richiesta non ha ricevuto risposta fino a due settimane dopo il decesso, quando è stata approvata. Un esempio di ciò che posso solo definire insensibilità assoluta, brutalità totale e disprezzo per i bisogni di questa bambina di 12 anni. Quindi la cifra di 22.000 morti non include tutti questi bambini, come questa bambina, che sono morti in modo prevenibile, evitabile a causa delle condizioni a Gaza negli ultimi due anni e mezzo.

Infatti quando parlate di attacchi ai danni dei bambini, non vi riferite solo a omicidi, morti e ferimenti, ma anche a violenza sessuale, disumanizzazione e abusi psicologici. Ciò che mi ha colpito in particolare è il fatto che si parli persino della distruzione dei giocattoli dei bambini. Potrebbe farci qualche esempio?

Beh, questo è un esempio. I soldati israeliani sono stati molto sfrontati durante questi due anni e mezzo. E abbiamo avuto accesso a un’enorme quantità di fotografie e video che hanno pubblicato online, vantandosi delle loro azioni. Tra queste pratiche rientrano l’esposizione di abiti per bambini e il maltrattamento dei loro giocattoli. Un esempio è un ventilatore a soffitto a cui è stato legato un giocattolo e che viene fatto girare. Ora, questo tipo di azioni non sono direttamente dannose per i bambini, ma nell’ambito della psicologia della guerra e della guerra psicologica, risultano estremamente dannose. Prima dell’inizio della guerra, metà della popolazione di Gaza era composta da bambini. E oggi questa percentuale sarebbe ancora maggiore. E questi bambini, tutti quanti, più di un milione di bambini, sono stati profondamente traumatizzati dall’esperienza di due anni e mezzo di guerra e dalla continua violenza che subiscono ancora oggi. La mancanza di cibo nutriente a sufficienza, la mancanza di acqua potabile e pulita, la mancanza di elettricità per lunghi periodi ogni giorno. I maltrattamenti, l’abuso dei giocattoli dei bambini, il deridere le loro vite fanno parte di un modello più ampio di disumanizzazione dell’infanzia, di distruzione della loro identità e della gioia di vivere. E questi bambini sono profondamente traumatizzati. Hanno tutti bisogno di supporto psicologico. Posso solo ipotizzare quale sarà il loro atteggiamento nei confronti di Israele tra 10 o 20 anni, quando saranno giovani adulti e rifletteranno sulle esperienze vissute da bambini. Hanno perso la loro infanzia, che è stata distrutta.

Il rapporto affronta anche la situazione in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Secondo le vostre ricerche, che tipo di situazione sta prendendo forma in quelle zone?

“Prende forma” è il modo giusto per descriverlo, perché in sviluppo. E sebbene al momento non sia grave quanto a Gaza, stiamo assistendo a una crescente diffusione in Cisgiordania di situazioni simili a quelle che abbiamo visto a Gaza. Il numero di bambini uccisi come conseguenza diretta della violenza è di gran lunga inferiore in Cisgiordania rispetto a Gaza. Circa 250 bambini sono stati uccisi nelle violenze in Cisgiordania dal 7 ottobre 2023. Non è un numero esiguo, ma è ben lontano dalle cifre sconvolgenti di Gaza. In Cisgiordania assistiamo a casi di bambini che vengono molestati, intimiditi e aggrediti violentemente dai coloni. Sono maltrattati dall’esercito israeliano. Un numero significativo di bambini della Cisgiordania, in particolare giovani adolescenti maschi, sono stati arrestati, non hanno contatti con le loro famiglie e sono di fatto scomparsi perché, ancora una volta, le autorità israeliane spesso si rifiutano di fornire informazioni sulle persone che hanno detenuto. Inoltre, anche se non abbiamo lo stesso livello di malnutrizione in Cisgiordania neanche lontanamente paragonabile a quello di Gaza, stiamo assistendo alla sua comparsa. Stiamo assistendo alla distruzione delle strutture sanitarie, agli attacchi devastanti contro le scuole e, ancora una volta, ad attacchi contro l’intero concetto di infanzia. Di conseguenza, i bambini non possono giocare. Uno degli episodi che più mi ha profondamente colpito è stato quello che ha coinvolto un ragazzo di 14 anni. C’era una pattuglia militare israeliana nel suo quartiere, ma questo ragazzo di 14 anni è uscito di casa per andare a giocare con alcuni amici. È stato colpito sulla soglia di casa ed è rimasto gravemente ferito, accasciandosi a terra. Era circondato da soldati israeliani. Questo ragazzo è rimasto a terra per 45 minuti, dissanguandosi. All’inizio, ha cercato di attirare la loro attenzione lanciando il suo cappello e agitando le braccia, finché non è stato più in grado di farlo. La reazione è stata quella di respingere il berretto con un calcio e di tentare di prenderlo a calci mentre agitava le braccia. È rimasto lì per 45 minuti. Sua madre ha cercato di uscire di casa per raggiungerlo, ma le hanno sparato ed è stata costretta a rientrare in casa. A circa 100 metri di distanza da lui c’era un’ambulanza della Croce Rossa palestinese che cercava di raggiungere il ragazzo, ma ogni volta che l’ambulanza tentava di avanzare, il raggio laser dei fucili colpiva la fronte dell’autista, proprio al centro, costringendolo a indietreggiare. Il ragazzo è rimasto lì per 45 minuti, dissanguato, e alla fine è morto. Solo a quel punto i soldati israeliani che gli stavano intorno si sono accorti di lui, lo hanno raccolto, lo hanno caricato su uno dei loro veicoli e lo hanno portato via. Ora, a distanza di molti mesi, la salma non è ancora stata restituita alla famiglia per la sepoltura. Questo è un comportamento totalmente disumano. Non riesco a comprendere la mentalità di nessun essere umano, figuriamoci di un soldato, con le sue responsabilità. Non riesco a comprendere la mentalità che può spingere una persona a fare una cosa del genere a una quattordicenne. È incredibile, ma è vero. È successo. Abbiamo prove video dell’accaduto e le abbiamo visionate. Sappiamo chi sono i soldati e a quali unità appartengono.

Ecco, questo è molto importante perché immagino che il vostro rapporto servirà anche come materiale probatorio nell’indagine condotta dalla Corte penale internazionale e del processo per genocidio alla corte internazionale di giustizia. In che modo e perché questi attacchi contro i bambini sono elementi chiave per stabilire l’intento genocida?

Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono cinque categorie di atti che costituiscono atti genocidi. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che quattro di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l’uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l’impatto di queste prove sulla scoperta dell’intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l’uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c’era alcun vantaggio militare da ottenere. E questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta, abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l’unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l’unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell’istruzione, privati delle cure mediche. E l’unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.