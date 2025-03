Ucraina, fallisce l’agguato in diretta TV di Trump a Zelensky. Il leader ucraino non accetta i suoi diktat nonostante le minacce e le offese

PlayStop Slide Pistons – Jam Session di sabato 01/03/2025 La frizzante trasmissione di Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Tutti i sabati su Radio Popolare dalla mezzanotte all'una. In onda le scorribande musicali dei due suonatori d’ottone in giro per la città, assecondate da artisti formidabili e straordinari.

PlayStop Doppia Acca di venerdì 28/02/2025 Dal 2011 è la trasmissione dedicata all’hip-hop di Radio Popolare.

PlayStop News della notte di venerdì 28/02/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Psicoradio di venerdì 28/02/2025 Psicoradio, avviata nel 2006 dalla collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna e Arte e Salute Onlus, è una testata radiofonica dedicata alla salute mentale. Include un corso triennale per utenti psichiatrici, guidato dalla prof. Cristina Lasagni, e una programmazione che esplora temi psicologici attraverso vari registri: poetico, informativo, ironico e autobiografico. Psicoradio ha realizzato oltre 220 trasmissioni nazionali, campagne di sensibilizzazione e convegni su temi di salute mentale.

PlayStop Musiche dal mondo di venerdì 28/02/2025 Musiche dal mondo è una trasmissione di Radio Popolare dedicata alla world music, nata ben prima che l'espressione diventasse internazionale. Radio Popolare, partecipa alla World Music Charts Europe (WMCE) fin dal suo inizio. La trasmissione propone musica che difficilmente le radio mainstream fanno ascoltare e di cui i media correntemente non si occupano. Un'ampia varietà musicale, dalle fanfare macedoni al canto siberiano, promuovendo la biodiversità musicale.

PlayStop Sui Generis di venerdì 28/02/2025 Una trasmissione che parla di donne e altre stranezze. Attualità, cultura, approfondimenti su femminismi e questioni di genere. A cura di Elena Mordiglia.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di venerdì 28/02/2025 Nella puntata dell’Orizzonte delle venti del 28 febbraio 2025, condotta da Luigi Ambrosio: la brutale aggressione di Trump a Zelensky in diretta tv è un fatto che farà la Storia. Il presidente ucraino non ha firmato l’accordo sulle cosiddette terre rare, e ha fatto infuriare Trump il quale lo ha minacciato: “Non sei stato intelligente, senza gli aiuti americani avresti perso la guerra in 15 giorni. Non sei nelle condizioni di dettare condizioni, o fai l’accordo o sei fuori”. Zelensky ha tenuto il punto, mostrando di saper difendere l’onore del suo Paese, aggredito dalla Russia e ora nella morsa Trump Putin. Ne discutiamo con Anna Zafesova, della Stampa; Matteo Muzio, americanista del Domani; Gianluca Pastori, professore di Relazioni Internazionali alla Università Cattolia di Milano; Arianna Farinelli, professoressa di Scienza Politica alla City University di New York e scrittrice.

PlayStop La Grecia insorge contro il governo di Mitsotakis nel secondo anniversario dell’incidente ferroviario di Tempes Il 28 febbraio 2023, vicino a Tempes, nella regione della Tessaglia, in Grecia, un treno merci e un treno passeggeri che viaggiavano sullo stesso binario si scontrarono. A bordo c’erano 352 persone: molte morirono nell’impatto. Alla collisione seguì una violenta esplosione, che causò la morte di altri passeggeri. In tutto, persero la vita 57 persone, quasi tutti studenti. Dopo due anni non è ancora stato chiarito quale fu la causa dell’esplosione, ma secondo le inchieste giornalistiche il treno merci trasportava un non meglio identificato materiale infiammabile illegale. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati gli audio delle chiamate degli studenti al pronto soccorso. “Non ho ossigeno” si Sente dire ad una ragazza. Per questo, oggi, nell’anniversario dell’incidente, “non ho ossigeno” è stato uno degli slogan più diffusi su cartelli e magliette di centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza in tutta la Grecia contro il governo di Mitzotakis, accusato di aver cercato di insabbiare le vere responsabilità dell’incidente. Ad Atene c’è stata la manifestazione più grande e ci sono stati anche scontri con la polizia. Nella capitale greca abbiamo raggiunto il giornalista Dimitri Deliolanes, che ha partecipato questa mattina alla manifestazione.

PlayStop Esteri di venerdì 28/02/2025 1) La più grande manifestazione di sempre. La Grecia insorge contro il governo di Mitzotakis nel secondo anniversario dell’incidente ferroviario di Tempes, dove persero la vita 57 persone. Centinaia di migliaia di persone in piazza per chiedere al premier di dimettersi, accusato di aver insabbiato le vere responsabilità. (Dimitri Deliolanes) 2) Ucraina, Trump e J.D Vance attaccano Zelensky a Washington. Il presidente Ucraino alla casa bianca per firmare l’accordo sui minerali, ma il presidente degli stati uniti lo accusa: “stai giocando con la terza guerra mondiale”. 3) Biodiversità, chiusa a Roma la Cop16bis. Finalizzati a Roma gli accordi di Cali. Dopo 30 anni i paesi membri concordano su un fondo fisso per la tutela della natura. (Emanuele Bompan) 4) Mondialità. Dazi for Business. Il grande conflitto d’interessi dietro le politiche commerciali di Trump. (Alfredo Somoza) 5) Viaggio ai margini di Buenos Aires, dove gli ultimi pregano per la guarigione di Papa Francesco. (Marta Facchini)

PlayStop Lo scontro Fontana-ministro della Salute è un tentativo di nascondere i veri problemi della sanità lombarda È proseguita anche oggi la polemica del presidente lombardo Fontana contro il ministero della Salute per la classifica sui livelli essenziali di assistenza garantiti dalle Regioni dove la Lombardia è passata in sesta posizione. “Mi ha fatto inviperire il fatto che siano stati usati parametri assolutamente inaccettabili e criticabili e che ogni tanto si inseriscono e ogni tanto no” ha detto Fontana. Ieri il ministero aveva definito le sue critiche “inopportune”. Oggi due alleati della Lega, Fratelli d’Italia e Noi moderati di Maurizio Lupi, hanno criticato Fontana: non c’è nessun complotta nazionale anti-Lombardia, ha detto Lupi; “non mi è sembrato che ci fosse un attacco o una presunta lesa maestà” ha detto Marco Osnato di Fratelli d’Italia. Un’articolata critica a Fontana e alla gestione sanitaria lombarda è arrivata anche dalla Cgil. Monica Vangi è della segreteria della Cgil Lombardia.

PlayStop Detto tra noi di venerdì 28/02/2025 Conversazioni con la direttrice. Microfono aperto con Lorenza Ghidini.

Vuoi segnalare un evento, un'iniziativa o raccontarci una storia, scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba