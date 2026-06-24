La vittoria dei socialisti alle primarie di New York è un segnale al Partito Democratico

È un segnale molto importante, quello che viene dalle primarie democratiche di New York: il sindaco della città, Zohran Mamdani, porta alla vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee. Brad Lander, l’ex revisore dei conti della città, e due socialiste democratiche, Darializa Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile. Gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi, e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all’assistenza ai minori, Mamdani risulta il vincitore delle primarie e conferma il voto di novembre. Il tema del movimento dei socialisti democratici di Mamdani è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d’America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al Congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando in tutti gli Stati Uniti, e che sicuramente avrà effetti sulle politiche democratiche, a Washington, nei prossimi mesi.