La staffetta 50 e 50

Il 13 e 14 dicembre Radio Popolare inizia a festeggiare i suoi 50 anni!
Ad aprire i le danze ci sarà la nostra torcia olimpica che attraverserà tutto il bacino d’ascolto e anche oltre, in una mega staffetta con pettorine d’ordinanza, testimone, equipaggi di supporto e una diretta no stop.
Ora manca solo una cosa: tu.
Fatti tedoforo, diventa il Mennea di via Ollearo! Non serve correre: vanno bene bici, pattini, motorini, sci, monopattini, deltaplani, treni, auto, tricicli… qualsiasi cosa, basta che si muova.
La nostra torcia popolare girerà per tutta la Lombardia e arriverà alla Fabbrica del Vapore la mattina di domenica 14 dicembre, quando i festeggiamenti per i 50 anni di RP prenderanno ufficialmente il via.
Se vuoi essere dei nostri, scrivi a 50@radiopopolare.it indicando nome, numero di telefono, il pezzo di strada che vuoi fare e con quale mezzo.
Festeggia con noi, passo dopo passo.
La mappa della 50 e 50
Legenda
segnaposto viola: staffettista nel mondo
segnaposto giallo: staffettista locale
segnaposto verde: luogo amico
segnaposto nero: sedi di Radio Popolare