La guerra di Trump contro gli Antifa colpisce il collettivo italiano Autistici/Inventati

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha deciso che il collettivo italiano Autistici/Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e istant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto d’intenti del collettivo, offrono strumenti che soddisfano il diritto e il bisogno di libera comunicazione e l’accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche.

Proprio questo tipo di attività, secondo l’amministrazione Trump, collocherebbe Autistici nella categoria SDGT – Specially Designated Global Terrorist – che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall’amministrazione statunitense, si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l’infrastruttura di Autistici sia stata utilizzata da “molti dei gruppi Antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti”.

Le conseguenze prevedono il congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l’entità designata. In sostanza, intorno ad Autistici viene fatta terra bruciata sul territorio (fisico e virtuale) degli Stati Uniti. L’ennesimo sproposito MAGA è servito.