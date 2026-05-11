La destra forza sulla legge elettorale. Meloni vuole andare alle urne prima delle fine della legislatura

La maggioranza accelera i tempi. Forza sulla legge elettorale. Sarà all’esame della Camera il 26 giugno. Le opposizioni protestano. La mossa fa intravvedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche. Dovrebbero essere tra il febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipate di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura.

I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto i leader della Destra a scandire le tappe, con l’obiettivo di impedire a un centrosinistra – già in ritardo – di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l’approvazione della Legge elettorale con premio di maggioranza entro l’autunno, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà alle urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative, previste a tarda primavera. La Destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un Election Day che potrebbe avvantaggiare il centrosinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma.

Per il governo, i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica, la guerra in Iran, la coalizione di Destra tiene, che l’effetto referendum è scomparso, che il centrosinistra non è in vantaggio e che, anzi, l’opposizione è ben lungi dall’essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi.

La macchina del centrosinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e il M5S. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi. Poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie, se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, la scelta del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo. Imporre i tempi, scommettere sull’accelerazione.