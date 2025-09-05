La colonna sonora di Radio Popolare per la Global Sumud Flotilla

Domenica 7 settembre la Global Sumud Flotilla salperà dal porto di Catania.
Abbiamo chiesto ad una serie di personaggi del mondo della cultura e del volontariato di indicarci quale potrebbe essere, secondo loro, la colonna sonora di questa iniziativa.
Una striscia quotidiana riproporrà in onda questi suggerimenti.
Per viaggiare almeno virtualmente con la Global Sumud Flotilla tutti gli ascoltatori che vogliono contribuire alla costruzione di questa colonna sonora possono inviare un file audio di max 40 secondi contenente:
- nome e cognome
- professione
- titolo di una canzone e perché è stata scelta
Il file audio va inviato con un WhatsApp al 335 8428470.
La colonna sonora attuale:
Serena Baldini, Presidente della ONG Vento di Terra:
Patti Smith – ‘People Have the Power’
Ivan, poeta di strada:
Motivès – ‘Bella Ciao’
Ambrogio Manenti, medico, è stato responsabile dell’OMS nei territori palestinesi
occupati:
Premiata Forneria Marconi – ‘Impressioni di settembre’