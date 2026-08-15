Kushner da Netanyahu, resta lo stallo su Gaza: niente ritiro dell’IDF senza disarmo di Hamas

Jared Kushner prova a sbloccare il piano di Trump per Gaza, ma tra Israele e Hamas restano profonde divergenze. Il genero del presidente americano e suo stretto consigliere ha incontrato per diverse ore a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato domenica in Egitto con i vertici di Hamas.

Al centro c’è proprio il disarmo dell’organizzazione palestinese, condizione fondamentale del piano americano per il futuro della Striscia. Hamas ha accettato una tabella di marcia che prevede la consegna delle armi e la fine delle attività militari. Israele, però, vuole che il disarmo venga prima di qualsiasi ritiro delle proprie forze.

E qui sta il problema. Hamas sostiene che Israele debba prima rispettare gli impegni del cessate il fuoco, compreso quello di garantire l’ingresso di carburante e beni essenziali a Gaza. Netanyahu, invece, dice che Israele non si ritirerà dalla cosiddetta linea gialla e vuole mantenere libertà di azione militare contro eventuali minacce. Dopo l’incontro, Israele e gli americani hanno concordato di creare gruppi di lavoro sul disarmo e sulla demilitarizzazione, ma non è chiaro se ci siano stati veri passi avanti. Dal canto suo Kushner ha messo in chiaro in un’intervista a Fox News che Hamas ha detto le cose giuste nel meeting di domenica ma fatto capire che tra le parole e i fatti non ci debbano essere in futuro discrepanze tali da far saltare il tavolo.