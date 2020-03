Italia in isolamento: la situazione a Cernusco sul Naviglio

Com’è la situazione a Cernusco sul Naviglio? In queste settimane di emergenza e di isolamento, il primo cittadino del comune di Cernusco sul Naviglio, Ermanno Zacchetti, descrive ai microfoni di Radio Popolare come i cittadini del comune alle porte di Milano stanno affrontando la situazione e come si stanno mobilitando per fornire assistenza alle persone più deboli e come le aziende locali si stiano impegnando per fornire tutto il supporto possibile.

L’intervista di Serena Tarabini a Fino Alle Otto.

Com’è la situazione a Cernusco sul Naviglio?

La Prefettura ci dice che al momento abbiamo 27 casi di positività e abbiamo già registrato 3 decessi, ma sappiamo che si tratta di dati sottostimati perché ci arrivano con qualche giorno di ritardo. Come in tutti i comuni c’è preoccupazione anche a Cernusco sul Naviglio e molta attenzione a rispettare tutte le restrizioni imposte e ad operare per non lasciare indietro nessuno.

Ogni sindaco in questo momento ha due missioni principali: far rispettare le direttive sul proprio territorio grazie alla polizia locale e alle forze dell’ordine e aiutare le persone che sono da sole e quelle che si trovano in difficoltà. Abbiamo messo a disposizione un numero verde (02.9278444) a cui inoltrare queste richieste e in questo momento facciamo ogni giorno almeno una ventina di consegne tra spesa e farmaci, permettendo agli over 75 di non uscire di casa. È un lavoro importante che riusciamo a fare anche grazie ad una rete di volontari. Tantissime persone si sono messe a disposizione della Protezione Civile o di altre realtà di volontariato per dare supporto in questo momento.

Alcune associazioni di volontariato stanno chiamando a casa i propri associati con regolarità per sapere se tutto va bene e per non farli sentire soli.

Se un comune cittadino volesse dare il proprio contributo a chi può rivolgersi per capire come rendersi utile?

Come tutti i comuni abbiamo attivato il comitato di emergenza per coordinare anche tutti questi aspetti. Attraverso questa realtà abbiamo attivato il numero verde (02.9278444, attivo dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) per fornire informazioni e anche chi vuole offrire la propria disponibilità può mettersi in contatto telefonico.

Abbiamo avuto grossa disponibilità anche da parte delle attività commerciali, ma il problema che abbiamo in questo momento come amministrazione è il reperimento di mascherine per la propria attività, per i volontari e la Protezione Civile.

Proprio ieri un’azienda tessile del territorio ci ha chiamato dicendo di aver chiesto ai propri dipendenti, su base volontaria, di poter lavorare per produrre mascherine e già ieri sera ci ha fatto avere 100 mascherine.

L’altro giorno un’officina si offerta di venire a sanificare i mezzi della polizia locale, della Protezione Civile e dei Carabinieri che sono in prima linea sul territorio.

Lei ritiene che siano necessarie ulteriori misure restrittive per contenere gli spostamenti?

Noi cerchiamo di coordinare il più possibile gli interventi tra i vari comuni così che i cittadini non siano spaesati. Probabilmente dopo queste settimane di chiusura parziale una maggior chiusura è necessaria, ma noi come sindaci ci stiamo organizzando con le ordinanze.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Cernusco sul Naviglio