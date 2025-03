Invalidità civile e previdenziale: la guida di 37e2

Quest’anno a 37e2, la trasmissione dedicata alla sanità in onda il venerdì mattina dalle 10.35 alle 11.30, abbiamo dedicato ampio spazio al tema dell’invalidità civile e previdenziale, attraverso una rubrica settimanale in 9 puntate. Il risultato è una guida ricca di informazioni, esempi pratici e consigli.

Vi ricordiamo che le informazioni che trovate di seguito sono aggiornate a febbraio 2025.

INVALIDITÀ CIVILE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nella prima puntata di “Invalidità civile e previdenziale” abbiamo spiegato tutto quello che c’è da sapere sulla presentazione della Domanda. Cosa deve fare una persona che ha una disabilità o che ritiene di avere una disabilità e vuole presentare la domanda? A chi ci si deve rivolgere e quale iter segue la Domanda? ATTENZIONE: le informazioni contenute in questa puntata non sono valide nelle province di: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; queste sono le nove province nelle quali il Governo ha deciso di avviare a partire dal 2025 la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024 sull’accertamento dell’invalidità civile

I MINORI

Nella seconda puntata della nostra rubrica abbiamo approfondito un tema specifico: i minori. Vedremo in particolare come leggere il Verbale che arriva dopo la visita e cosa vogliono dire le tre possibili diciture che compaiono: “non invalido”, “invalido con indennità di frequenza”, “invalido con indennità di accompagnamento”.

ADULTI IN ETÀ LAVORATIVA

Come funziona l’invalidità civile per le persone in età lavorativa, dai 18 ai 67 anni? Ne abbiamo parlato nella terza puntata della rubrica, andando a vedere nel dettaglio le percentuali di invalidità possibili e i benefici corrispondenti.

E CHI HA PIÙ DI 67 ANNI?

La quarta puntata della rubrica è dedicata a come funziona l’invalidità civile per chi ha più di 67 anni. In particolare, abbiamo spiegato come funziona l’accompagnamento, le procedure per la revisione, l’assenza a visita, il ricorso, il riesame e l’aggravamento.

INVALIDITÀ PREVIDENZIALE

Con la quinta puntata della rubrica, siamo passati a spiegare l’invalidità previdenziale. Anche per questo tipo di richiesta abbiamo illustrato come fare la domanda, quali requisiti sono necessari per l’ottenimento, come funzionano gli assegni e le revisioni.

INABILITÀ, PENSIONE ANTICIPATA, NASPI

Qui parliamo di tre argomenti specifici: pensione di inabilità, pensione di vecchiaia anticipata e Naspi. Chi può richiederle? Come funzionano e a quali benefici danno diritto?

LEGGE 104

La settima puntata della rubrica è stata interamente dedicata alla legge 104, a cominciare dalla distinzione tra 104 lieve e 104 grave. Ne parliamo sia per quanto riguarda gli adulti che i minori.

CECITÀ E SORDITÀ

La cecità e la sordità vengono valutate attraverso delle commissioni specifiche nelle Asst di competenza territoriale. Anche in questi casi, va presentata una domanda sia per i maggiorenni che per i minorenni presso il medico curante o il pediatra e dopo la presentazione della domanda arriva la convocazione a visita. Ma per non presentare la domanda sbagliata è importante sapere cosa si intende per cecità e sordità nell’invalidità civile. Nell’ottava puntata della rubrica abbiamo affrontato queste situazioni con esempi concreti e consigli.

LEGGE 68

Nell’ultima puntata della rubrica abbiamo parlato della Legge 68, cioè la legge sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che è strettamente correlata con la domanda di invalidità civile. Quale percentuale di invalidità è necessaria per ottenerla? Come funziona per chi ha già un lavoro? E per i disoccupati?

