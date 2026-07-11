Da “Jurassic Park” a “Lezioni di Piano”: addio a Sam Neill, volto burbero e simpatico del cinema

Aveva 78 anni e un curriculum cinematografico da bicentenario.

Sam Neill, neozelandese, ma nato in Irlanda nel 1947, vanta un numero immenso di film per il cinema e per la tv. Spesso al fianco di attori celebri, Sam Neill resta nell’immaginario dei più per il ruolo del Dott. Alan Grant, il grande esperto e conoscitore del comportamento dei dinosauri, in “Jurassic Park” di Steven Spielberg. Se questo personaggio ha segnato la carriera di Neill, tra i tantissimi film, ci sono “Caccia a ottobre rosso” di John Mc Tiernan in cui è Vasily Borodin, braccio destro del Capitano Marko Ramius, interpretato da Sean Connery. Nel film di fantascienza tratto da un romanzo di Isaac Asimov, “L’uomo bicentenario” di Chris Columbus Neill era il padre del robot interpretato da Robin Williams. Il suo volto burbero e insofferente e che, in realtà, lo ha reso irresistibile, è ancora in “Peaky Blinders” la serie tv di Netflix appena uscita con una nuova stagione: qui il suo Ispettore Chester Campbell non va per il sottile se deve ottenere qualcosa. La lista sarebbe ancora lunga, ma per alcune generazioni il volto di Sam Neill resterà per sempre il volto crudele del possidente terriero a cui Ada Mc Grath/Holly Hunter va costretta in sposa in “Lezioni di Piano” di Jane Campion, girato in Nuova Zelanda e premiato con la Palma d’Oro a Cannes nel 1993.