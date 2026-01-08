Il dito nell’occhio di Forza Italia a Salvini nel giorno della remigrazione: “Sì all’integrazione dei migranti”
18 aprile 2026|Luigi Ambrosio
CONDIVIDI
Toh, una contromanifestazione a favore dell’integrazione degli stranieri, a Milano, nel giorno in cui nella stessa città vanno in piazza Salvini e i remigrazionisti che li vorrebbero cacciare tutti, i migranti. E chi l’ha organizzata? Il PD? No. Il Movimento 5 Stelle? Nemmeno. L’ha organizzata Forza Italia. “Con coraggio” si chiama la manifestazione pensata da Amir Atrous, responsabile immigrazione di Forza Italia a Milano e benedetta in alto, molto in alto. Con Atrous si sono schierati la neo capogruppo al Senato Stefania Craxi – pensare che fino a pochi giorni fa al suo posto c’era Maurizio Gasparri – la ex sindaca di Milano Letizia Moratti e niente po’ po’ di meno che Marcello dell’Utri. Il socio più stretto di Berlusconi garantisce: “Silvio avrebbe apprezzato”. Chi apprezza sono sicuramente i figli Marina e Piersilvio che hanno voluto la svolta dopo la sconfitta al referendum per riposizionare Forza Italia dandole una identità chiaramente centrista. E cosa c’è di meglio che piantare un dito in un occhio a Salvini in un giorno simile. Altro che cortei dei centri sociali. Questa sì che è controprogrammazione, per dirla nei termini televisivi che a Mediaset conoscono bene. A proposito: a Mediaset il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa è avviato alla pensione e questo potrebbe, secondo i corridoi di Cologno Monzese, preludere a un cambio di linea, meno sovranista e meno schiacciata a destra rispetto a oggi. Tra convinzioni ideologiche reali e calcoli elettorali, tra un’analisi sulle difficoltà sovraniste – dalla sconfitta di Orban in Ungheria fino al declino di Trump – e una idea di autonomia europea che a fatica si fa strada, stamattina all’arco della Pace di Milano, alle 10 di un sabato, mentre le persone passeggiano nel parco, fanno ginnastica o colazione ai tavolini dei bar, ci saranno quelli di Forza Italia a dire che la remigrazione è una idiozia pazzesca e che l’integrazione è la strada, alla faccia di Salvini.
(nella foto Amir Atrous con Silvio Berlusconi nel 2018, fonte Facebook)
Continua la lettura
Meloni cerca sponde in Europa per sforare il Patto di stabilità
23 aprile 2026|Redazione
La guerra di Israele ai testimoni. L’omicidio mirato della giornalista libanese Amal Khalil
23 aprile 2026|Riccardo Stoppa
Atm, la candidatura del dg del Comune Malangone fa discutere il centrosinistra
23 aprile 2026|Luca Parena