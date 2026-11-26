Quello che ha fatto sollevare il governo italiano, ieri, è stata l’affermazione di Zelensky, nella intervista alla britannica Bbc, secondo cui l’Ucraina ha agito in Libia in collaborazione coi partner. Una rettifica è arrivata al termine della telefonata tra Meloni e Zelensky. Palazzo Chigi ha riportato che il presidente ucraino si è scusato e ha specificato: abbiamo attaccato le navi russe senza aiuti. Per l’Italia, i motivi di imbarazzo sono evidenti. La Libia per noi è un’area strategica, e la presenza militare e soprattutto di intelligence è significativa. Come è possibile che i servizi segreti italiani non abbiano saputo dell’intenzione ucraina di attaccare a Bengasi? A chi si riferiva Zelensky quando ha detto di avere condotto l’operazione contro la corvetta e il mercantile russi in collaborazione coi partner? Ai britannici, che sostengono sul piano dell’intelligence l’ucraina fin dall’inizio della guerra? Londra tace, cosi come tace Washington. Un attrito con un paese europeo e della Nato nello scacchiere libico non è uno dei migliori scenari possibili per l’Italia, soprattutto se gli indiziati sono questi. La telefonata tra Zelensky e Meloni è il tentativo di mettere una pezza a un caso diplomatico che potrebbe deflagrare ulteriormente. Mosca ha subito cercato di approfittarne per minare il sostegno italiano all’Ucraina. Ma è il Mediterraneo l’area in cui i problemi potrebbero manifestarsi maggiormente. L’interesse primario italiano in Libia è il mantenimento del difficile equilibrio raggiunto nel Paese. L’azione di guerra ucraina è stata vista come un atto potenzialmente destabilizzante. Se poi fosse avvenuto con l’aiuto di un alleato importante, e senza che lo sapessimo, in un’area su cui Roma cerca di mantenere un’influenza primaria, sarebbe ancora più grave. E poi c’è un dato politico più generale: la vicenda mette in evidenza la marginalità italiana. Determinata anche dalle posizioni ambivalenti assunte dal governo italiano nel rapporto con Trump da un lato e con gli alleati europei dall’altro, nonché dalla presenza di una componente filo russa nella stanza dei bottoni. Cosa sia accaduto veramente non lo sapremo probabilmente mai. La telefonata, le scuse, i chiarimenti, le smentite, sono il tentativo di mettere uno stop a possibili ulteriori conseguenze.