I CD sono tornati: vendite in aumento del 60%

Per anni sono sembrati il simbolo di un’epoca ormai finita. Sostituiti prima dai download e poi travolti dallo streaming, i CD sembravano destinati a finire negli scaffali dei collezionisti. E invece, nel 2026, stanno tornando sorprendentemente di moda.

Negli Stati Uniti, nei primi sei mesi dell’anno, i ricavi derivanti dalla vendita di CD sono aumentati del 58,6%, raggiungendo i 171 milioni di dollari. Un dato sorprendente, soprattutto se confrontato con i circa 108 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. Anche il numero di copie vendute è cresciuto: 16,3 milioni di CD sono stati acquistati tra gennaio e giugno.

Ma perché comprare un CD oggi, quando con pochi euro al mese è possibile ascoltare milioni di canzoni in streaming?

La risposta sembra essere soprattutto una: possedere la musica è tornato a contare. Un CD non è soltanto un supporto per ascoltare un album. È una copertina da guardare, un booklet da sfogliare, un oggetto da mettere sulla propria mensola. Per molti fan significa trasformare un album digitale in qualcosa di concreto e personale.

A contribuire al boom ci ha pensato anche il K-pop, con numerose uscite molto attese e soprattutto con ARIRANG, il nuovo album dei BTS, capace di attirare un’enorme quantità di acquisti. Ma il fenomeno non riguarda soltanto il pop coreano: anche senza considerare il K-pop, le vendite di CD negli USA sono aumentate del 6,7%.

E il vinile? Non è stato dimenticato. Rimane il formato fisico più redditizio, con 554 milioni di dollari generati nella prima metà del 2026. Tuttavia, la sua crescita è stata del 17,7%, molto inferiore a quella dei CD.

La parte più interessante è che il ritorno dei supporti fisici non significa necessariamente la fine dello streaming. Al contrario, nello stesso periodo gli ascolti audio on-demand negli Stati Uniti sono aumentati del 4,8%.

Forse, quindi, la musica del futuro non sarà una scelta tra streaming e CD. Sarà entrambe le cose: lo streaming per ascoltare tutto, subito e ovunque; il CD per possedere davvero qualcosa. In un mondo sempre più digitale, è proprio il piacere di avere tra le mani un album a riportare il vecchio compact disc sotto i riflettori.