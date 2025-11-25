I 50 anni di Radio Popolare: date da segnare in agenda!

Ascoltatrici. Ascoltatori.
Sincronizzate gli orologi e annodate i fazzoletti. Oppure sincronizzate i fazzoletti e annodate gli orologi, perché ci siamo quasi.
Dal 12 al 14 dicembre non prendete impegni perché daremo ufficialmente il via alle celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare.
Tre giorni in cui festeggeremo tutti insieme questo incredibile mezzo secolo di onda: noi che la radio la facciamo, voi che la radio la ascoltate e la sostenete.
Noi e voi. 50 e 50.
Venerdì 12 dicembre alle 8.30 comincerà una maratona radiofonica di 50 ore, non una di meno, forse qualcuna di più.
Una maratona radiofonica popolata dalle voci che hanno fatto la radio in questi cinquant’anni, affollata dagli ascoltatori che si passeranno il testimone di mano in mano, di luogo in luogo, di Paese in Paese, di continente in continente, nella più pazza delle staffette: la 50 e 50 che dall’Australia raggiungerà Milano.
Domenica 14 dicembre alle 10.30, quando la 50 e 50 avrà raggiunto la Fabbrica del Vapore daremo ufficialmente il via al cinquantenario con l’inaugurazione della mostra fotografica che racconterà per immagini la nostra e la vostra storia, i nostri e vostri primi incredibili cinque decenni di onda.
Ci vediamo dunque lì per fare festa, domenica 14 dicembre alla Fabbrica del vapore.
Non accampate scuse perché i cinquantenari arrivano una volta sola
E soprattutto rimanete sintonizzati perché dobbiamo ancora rivelarvi l’ingrediente segreto.Quello che cambierà del tutto i connotati di quella domenica.
Abbiate ancora un attimo di pazienza. E preparate gli striscioni!