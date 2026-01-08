I 100 anni di Sir David Attenborough

Oggi, 8 maggio, Sir David Attenborough compie 100 anni, un secolo durante il quale possiamo definirlo senza dubbi “la voce della Terra”. Inoltre 70 anni di attività con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un’arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del Pianeta con coraggio e lucidità ma è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi.

Con i suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor, ha accompagnato generazioni di appassionati e non, e come ricordava: “Nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa, e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto”. Grazie, per il tuo lavoro e la tua passione, Sir Attenborough e ancora tanti auguri.